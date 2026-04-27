En la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda organizada por Aptra, Gervasio Larrivey obtuvo la estatuilla en el rubro Mejor Maquillaje. El gualeguaychuense es uno de los maquilladores más prestigiosos del país.

Gervasio compitió en la terna de Mejor Maquillador/a junto a Mabby Autino y Vero Luna. Emocionado expresó: "Gracias Aptra, dos palabras que jamás en la vida pensé en pronunciar. Muchas gracias a todo el jurado".

Gervasio Larrivey estudió plástica desde los 7 años y cuando alcanzó la mayoría de edad se fue a estudiar a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En el último año de la carrera de escenografía, se enteró de la existencia del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, donde una de las materias era vestuario teatral. Como una de sus metas era ser vestuarista, se inscribió, rendió el examen y quedó seleccionado en el Colón. Al comenzar a cursar la materia de maquillaje, descubrió que todo lo aprendido desde niño lo podía aplicar sobre un lienzo, un papel, o un rostro y es así que se enamoró de su oficio.

La profesión de maquillador lo llevó a recorrer varios países del mundo y casi toda la Argentina. Pero, además, le permitió a potenciar la propuesta artística del Carnaval del País. En 2003, Gervasio introdujo el maquillaje como una pieza clave del espectáculo y desde entonces, abrió un camino de no retorno en la caracterización y, por ende, en la puesta en escena del show.

Sin embargo, esto no fue todo, Larrivey también se abocó a brindar herramientas sobre el maquillaje terapéutico para pacientes oncológicas. Lo que lo llevó en 2019 a realizar el Primer Encuentro Nacional sobre Belleza Terapéutica en Gualeguaychú.

Un incontable número de personas pasaron por sus manos de artista del maquillaje y en 2025, comenzó a formar parte del equipo de “Margarita”, la serie de Cris Morena como maquillador. Además, este año, el gualeguaychuense redoblará su apuesta como profesional e inaugurará su nuevo estudio en un imponente edificio de la Capital Federal.

La extensa trayectoria de Larrivey es el resultado de años de trabajo y compromiso con su profesión y su gente. Sus fuertes raíces gualeguaychuenses lo anclan siempre con su ciudad, donde participa de eventos solidarios y donde brinda capacitaciones para los y las maquilladoras locales.