El Carnaval del País conoció sus ganadores el martes por la noche pero las repercusiones siguen en en la ciudad.

El gran maquillador gualeguaychuense Gervasio Larrivey, es sin dudas una palabra autorizada para opinar sobre la fiesta más importante que tiene el verano argentino. En una entrevista con Cuando pase el Temblor (Lunes a viernes de 9.30 a 12.30 por Cero 104.1 y Bolazo Stream) no dudó en asegurar que no entiende “que carajos vio, sintió y escuchó el jurado de música”.

Larrivey contó que quedó muy sorpendido por los resultados en el rubro y sostovo que es "inentendible" que Toque de Samba, la banda de Marí Marí, haya salido última. “Fue la mejor música desde 30 Amaneceres. Es un sentimiento colectivo que fue la mejor música del Carnaval en muchísimo tiempo”.

El maquillador también cuestionó a los jurados que definieron el Carnaval: “Están dejando en manos de 44 personas que no están preparadas". “No quiero ser jurado de los jurados, pero tampoco quiero que me sanateen”, aseguró y contó que leyó curriculms en lo que cuentan ser directores de cortometrajes y lanzó “eso no te habilita a jurar las carrozas monumentales que tiene nuestro carnaval”.