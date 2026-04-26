Este domingo 26 de abril quedará para siempre en la memoria de Gervasio Larrivey, ya que será la noche en que aparecerá nominado en la categoría “Maquillaje” en los Martín Fierro de la Moda.

La postulación a la terna es un homenaje y un reconocimiento a su trayectoria y la de sus colegas. El artista de nuestra ciudad dio a conocer la noticia hace unas semanas atrás por medio de sus redes sociales. En ellas subió un video en el que se lo veía sorprendido y emocionado por estar nominado como uno de los maquilladores más importantes de Argentina.

Gervasio Larrivey estudió plástica desde los 7 años y cuando alcanzó la mayoría de edad se fue a estudiar a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En el último año de la carrera de escenografía, se enteró de la existencia del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, donde una de las materias era vestuario teatral. Como una de sus metas era ser vestuarista, se inscribió, rendió el examen y quedó seleccionado en el Colón. Al comenzar a cursar la materia de maquillaje, descubrió que todo lo aprendido desde niño lo podía aplicar sobre un lienzo, un papel, o un rostro y es así que se enamoró de su oficio.

La profesión de maquillador lo llevó a recorrer varios países del mundo y casi toda la Argentina. Pero, además, le permitió a potenciar la propuesta artística del Carnaval del País. En 2003, Gervasio introdujo el maquillaje como una pieza clave del espectáculo y desde entonces, abrió un camino de no retorno en la caracterización y, por ende, en la puesta en escena del show.

Sin embargo, esto no fue todo, Larrivey también se abocó a brindar herramientas sobre el maquillaje terapéutico para pacientes oncológicas. Lo que lo llevó en 2019 a realizar el Primer Encuentro Nacional sobre Belleza Terapéutica en Gualeguaychú.

Un incontable número de personas pasaron por sus manos de artista del maquillaje y en 2025, comenzó a formar parte del equipo de “Margarita”, la serie de Cris Morena como maquillador. Además, este año, el gualeguaychuense redoblará su apuesta como profesional e inaugurará su nuevo estudio en un imponente edificio de la Capital Federal.

La extensa trayectoria de Larrivey es el resultado de años de trabajo y compromiso con su profesión y su gente. Sus fuertes raíces gualeguaychuenses lo anclan siempre con su ciudad, donde participa de eventos solidarios y donde brinda capacitaciones para los y las maquilladoras locales.

Esta noche, cuando esté sentado en los estudios de Telefé esperando el gran premio, Gervasio Larrivey podrá sentirse satisfecho por el camino que lo trajo a su presente, independientemente del resultado de la competencia.

La gala se transmitirá en vivo por Telefé y contará con una alfombra roja a partir de las 19 horas. La conducción del evento estará a cargo de Valeria Mazza e Iván de Pineda.