“Me encuentro con un Carnaval que considero que sigue activo gracias a los artistas. El nuestro sigue siendo resultado del ingenio y de los recursos artísticos de los que lo hacen”, afirmó el maquillador, escenógrafo y artista Gervasio Larrivey, una persona cuya visión es una de las más autorizadas a la hora de hablar sobre el Carnaval del País, el espectáculo más famoso de Gualeguaychú.

“Me encanta el carnaval en sí, y veo muchos carnavales de diferentes lados. En Corrientes, cada vez que he dicho que vengo de Gualeguaychú, ellos me han remarcado la diferencia entre el ‘Carnaval del Lujo’, como llaman al suyo, y el nuestro. Y en esta edición se evidencia mucho esta diferencia porque invierten mucho en sus trajes”, mencionó y agregó para explicar con mayor profundidad este punto: “En Gualeguaychú, ningún integrante hace su propio traje, como pasa en Corrientes, sino que de eso se encarga el club. Y quizás esto atente contra el concepto del lujo de los trajes, ya que no hay ninguno destacado o con trabajo de artesanía como existía antes. Todo eso se perdió en casi todas las comparsas”.

“También creo que se ha perdido el concepto de carroza carnavalera, algo tan showcero que había al principio del Corsódromo, donde se tenía en cuenta la altura, el brillo, la iluminación y el movimiento. Es entendible desde una situación económica como la que estamos atravesando. Pero en el tema de carrozas, que quizás es algo de lo que mejor identificaba a nuestro carnaval, también hemos perdido el sentido del espacio. Mucho mate, poco contraste, poco brillo”, apuntó sobre las críticas dentro de la pasarela.

Sin embargo, uno de los aspectos que más enfatizó en su crítica fue hacia la Comisión del Carnaval del País, que se encarga de la organización y puesta en marcha del espectáculo.

“Es verdad que está el dirigente que dice que le dedica su vida a esto, pero con eso sólo no alcanza. A nivel promoción, ayer volví de Uruguay y no hay ni un solo cartel. La única foto que vi del Carnaval del País, desde que pasás la Aduana hasta acá, es una foto de la reina de Marí Marí de 2001. Y en Buenos Aires ni te digo: no hubo prensa y no hay nada. La última publicación de la cuenta oficial de Instagram del Carnaval del País es de octubre del año pasado. Solo repostean historias. Es verdad que en los últimos años el Carnaval del País creció en un montón de aspectos, pero también decayó en muchos otros. No se puede hacer un gerenciamiento un año y al otro dárselo a una productora. Todo esto, lamentablemente no me sorprende, pero si me entristece mucho la falta de presencia que tiene el Carnaval de Gualeguaychú en todos los medios del país”, se lamentó.

A modo de ejemplo, contó algo que le pasó a él mismo durante la primera noche del Carnaval del País, la cual lo tuvo como espectador: “Pedimos algo para tomar y nos trajeron dos botellas de agua tibias. No naturales, no a temperatura ambiente, sino directamente calientes. Y esas cosas no pueden pasar, porque el turista que viene en busca de una experiencia y se encuentra con las instalaciones como están ahora, no sé si vuelve. Y es lamentable porque el espectáculo tiene un valor y lo vale, pero todo lo demás externo no creo que lo valga tanto”.

“Es una pena enorme que este año no haya un servicio que transmita el Carnaval del País porque es uno de los pocos recursos que les quedaba para promocionar el espectáculo y la fiesta. La primera noche se transmitió, pero solo en el Canal 8 de Salto, Uruguay. Para los que estamos lejos y queríamos vivir la fiesta, era la única herramienta que teníamos. El año pasado pude disfrutarlo de esa manera cada vez que estuve lejos de Gualeguaychú. Es una pena la poca difusión que tuvo el Carnaval en esta última edición”, agregó.

“Ha habido un crecimiento muy grande de otros carnavales, y nosotros seguimos chapeando con la del Carnaval del País. Han surgido y crecido muchos carnavales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la de Entre Ríos. El de Concordia se ha desarrollado gracias a muchos artistas de Gualeguaychú, que se fueron porque no encontraron lugar acá. Y al irse, se llevan toda la escuela del carnaval de acá, y ese es el valor intangible. La escuela del Carnaval de Gualeguaychú no está explotada. Muchas cosas nacen a través del ingenio de las costureras, a las cuales no se les reconoce absolutamente nada, al ingenio de la gente que sin tener idea comenzó a soldar y a armar estructuras. Por la falta de valoración, la escuela del carnaval de Gualeguaychú se está desparramando en todo el país”, amplió.

“La figura de la reina está totalmente desdibujada, al punto tal que el año pasado ni siquiera hubo elección. Que se elija la cuarta noche o la quinta noche para que se pueda lucir en la pasarela. Lo vengo diciendo hace rato: tiene que ser elegida la última semana de enero o la primera de febrero. Las reinas que han promocionado el Carnaval lo han hecho desde la autogestión o el impulso propio. Desde el vamos está muy desdibujada la figura de la reina, y hay que buscarle una solución a esto”, puntualizó.

Pero entonces, ¿dónde cree que está la solución para que el Carnaval del País vuelva a tener su máximo esplendor tanto dentro como fuera de la pasarela?

“Venir de una pandemia hizo evidente la ausencia del carnaval, y este año es más evidente la inversión que han hecho los clubes. Entiendo el valor artístico y también el dirigencial, pero tendría que estar todo más unificado. Si se unificaran más los conceptos, sería mejor para todos”, aventuró y agregó: “Si algo nos define a los argentinos es la necesidad de generar grietas, y en el caso del carnaval está esta grieta latente entre el dirigente y el artista. Es una pena que sabiendo que tenemos todo para que funcione esto mucho mejor, no lo usemos. Porque somos el Carnaval del País, pero con eso solo no alcanza. Ni siquiera tenemos un hashtag oficial. Son pequeñas cosas que si se suman van a reposicionar la marca del Carnaval del País. Creo que para que el Carnaval vuelva a tener la impronta, el brillo y la promoción es necesario trabajar entre todos.”, concluyó.

LA ENTREVISTA COMPLETA