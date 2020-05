Gestos que enaltecen: Una jubilada de 86 años halló un fajo de billetes y lo devolvió

"A mí no me sobra la plata pero ese dinero no es mío. Todavía estoy temblando porque fui a cobrar mi jubilación y vi que era mucha plata y la devolví como corresponde", dijo Toia.

El gesto para destacar de la docente jubilada tuvo lugar este miércoles al mediodía. Cuando llegó al mostrador de la caja del banco, vio que estaban apilados allí varios fajos de billetes y le indicó a la cajera. La trabajadora del banco le dijo que sabía quién se lo había olvidado allí y se comprometió a llamar a la persona que se había olvidado esa plata. Toia se los dio.

"Ni sé cuánto era, solo que era un montón muy grande de billetes de alta denominación. Me puse tan nerviosa que temblaba y solo me la quería sacar de encima, y no podía ni reaccionar siquiera", dijo la jubilada.

Toia siempre ha tenido gestos para destacar: ha devuelto plata, otras veces; ha devuelto DNI. Y lo que me consta, es que en esta cuarentena, si bien a ella no le sobra la plata, con el poco dinero que tiene ayuda a personas que no han podido trabajar", indicó el músico diamantino Víctor Acosta, su vecino, al tiempo que expresó: "Es un gesto, de los que están en peligro de extinción. Toia es un gran ejemplo". (El Once)