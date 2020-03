Ghiglione: "Prácticamente teníamos todo acordado para que yo sea el Director del Hospital"

El dirigente político reveló en Radio Cero cómo fueron las conversaciones con el gobierno municipal y por qué se terminó frustrando su llegada al directorio de la Institución.

“Estuvimos de acuerdo en muchos puntos de cómo trabajar en la salud de la ciudad, en los objetivos, habíamos arreglado casi todo”, expresó Ghiglione, quien relató que primero se reunió con el Intendente y que luego las negociaciones fueron con Jorge Maradey, Senador y ex Viceintendente, y con el Secretario de Salud Martín Roberto Piaggio.

El Médico aseguró que en la última charla que tuvo le cambiaron un nombre de los acordados para acompañarlo en el Hospital, y ahí “sentí que la situación no daba para más y les dije que no me tengan más en cuenta para ese lugar. Quizás uno no encaja dentro de un proyecto y uno debe saber quién tiene el poder”, sentenció.

IMG_1462.JPG

Ghiglione hizo público que intentó comunicarse con el Intendente y con Martín Roberto Piaggio, luego de la determinación de que este último se haga cargo de la Dirección del Centenario, pero que no recibió respuesta. “Todavía no me contestaron el último mensaje, deben estar bastante ocupados o complicados. Por ahí hay más tiempo para juntarse con las urgencias electorales”, afirmó, y despejó por completo las dudas de un posible acuerdo preelectoral: “Si yo hubiese hecho un acuerdo hubiese sido el director del hospital, pero eso nunca existió”.

Escuchá la entrevista completa a partir del minuto 38 del video: