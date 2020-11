Gianinna Maradona recordó la advertencia que había hecho hace un año sobre la salud de su padre

Durante la madrugada del martes, compartió en sus historias de Instagram dos posteos que realizó hace un año por esa red social, señalando la fecha de la publicación como dando a entender que ya había anticipado este cuadro. “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor”, había escrito el 31 de octubre del 2019, en un mensaje que por entonces había generado preocupación.

La otra captura, con fecha del 1 de noviembre del año pasado, advertía: “¿Se acuerdan de que había un zoo en el que te podías sacar una foto con un león gigante? O sea, podías entrar a la jaula y por poco más abrazarlo... Lo tenían empastillado, si no es imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Los posteos de la menor de las hijas que tuvo durante su relación con Claudia Villafañe van en torno a la información que se conoce actualmente sobre el Diez. Según explicaron, llegó al hospital con un cuadro de anemia y deshidratación producto de los problemas anímicos que viene atravesando en su vida privada, que también se combinaron con un desbarajuste en las distintas medicaciones que toma. “Está mal psicológicamente y repercute en el cuerpo. Se alimenta mal, te cambia todo. Es el factor principal que lleva a que sea internado”, aclaró su médico Leopoldo Luque.

Dalma había expresado su enojo con el círculo íntimo de Maradona horas antes que Gianinna con un posteo que apuntó directamente contra aquellos que lo rodean hoy en día. “Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “un periodista” a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella. ¿Y ahora? Bueno... No estamos tan locas, ¿no? Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien. Pero por el bien de todos/as los chupasangre, que no le pase nada", había publicado.

Tanto Dalma como Gianinna habían saludado el último viernes a Diego por su cumpleaños 60 con distintos posteos en las redes sociales. “Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida. Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes”, le firmó Gianinna por entonces.