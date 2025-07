Dos semanas atrás, el mundo del espectáculo se vio golpeado con la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi luego de 18 años de relación. Tras anunciarlo en sus respectivas redes sociales con un comunicado, cada uno siguió con los suyo. Él con las funciones de Rocky, y enfrentando las versiones de infidelidad con dos de sus compañeras, y ella armó las valijas y partió rumbo a Europa, en un viaje que ya tenía programado y que aprovechó para desconectar de su situación actual.

Recién llegada al país, retomó su agenda laboral y el miércoles por la mañana volvió al programa de streaming que participa en Olga. Antes de ingresar al estudio habló, la esperaban las cámaras de Lape Club Social (América TV) acerca de este presente que está atravesando. “Acá, minuto a minuto. Paso a paso, despacio”, fue lo primero que dijo ante el cronista Martín Salwe, sin poder enmascarar el dolor.

Cuando el periodista le preguntó como se sentía con esta decisión de ponerle fin a la relación luego de tantos años, el dolor en sus palabras dejo todo claro: “Qué sé yo, lo vamos a saber cuando pase el tiempo”. Su repentino viaje no tardó en asociarse a la reciente ruptura, sin embargo, la actriz aseguró que el motivo se explicaba desde una mezcla de cosas: “Un poco por trabajo, un poco vacaciones, ya lo tenía sacado hace un montón, pero dio la casualidad. Había amigos allá, así que aproveché la oportunidad para verlos y hacer un poco de playa”. Si bien el viaje a España estaba planeado hace tiempo, la separación fue un golpe que pudo haber afectado esta aventura: “Disfrutar, no se está disfrutando nada, pero me distraje un poco”, admitió.

Mucho se habló acerca de las razones detrás de la separación y no tardaron en comenzar los rumores de terceros en discordia en la relación. Cuando Salwe le preguntó acerca de esto fue tajante: “Nosotros sabíamos que podía pasar, pero nosotros sabemos la verdad”. También aseguró que mantiene el contacto cotidiano con su ex. “Re hablamos, imagínate que hay un montón de cosas para charlar todavía, para organizar”.

El cronista también quiso saber como se encontraba el corazón de Gimena y si estaba dispuesto a otra nueva oportunidad: “Cerradísimo, olvidate". En cambio, no le cerró la puerta a volver con su ex: ”Nunca se sabe el futuro". El exparticipante de El hotel de los famosos siguió con sus preguntas mientras la actriz de Casi Ángeles intentaba ingresar en el edificio de Olga y la frase que más resonó fue: “Nos amamos todavía”.

“El desgaste, los años, lo clásico”, fue todo lo que contó acerca de las razones de la separación, asegurando nuevamente que no hubo infidelidades ni nada fuera de lo normal.

Durante sus días en España, Accardi formó parte de una de las celebraciones religiosas más tradicionales de la región: el Día de la Virgen del Carmen. Una semana después de su arribo, la actriz viajó a Málaga atraída tanto por el interés cultural como por su búsqueda personal de experiencias significativas. La festividad, con una profunda raíz histórica, convoca a miles de personas que rinden homenaje a la Virgen patrona de los marineros.

En el corazón de la celebración, se mostró cercana a la comunidad local, compartiendo la procesión y el fervor colectivo que envuelve este día. La culminación de la jornada sucedió cuando la figura de la Virgen fue paseada por la bahía en una barca decorada especialmente para la ocasión, escena que Gimena vivió con particular intensidad y admiración.