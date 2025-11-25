Gimnasia derrotó a Unión por 2 a 1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Los goles del “Lobo” fueron convertidos por el delantero Manuel Panaro, a los 18 minutos, y el defensor Enzo Martínez, en 23 minutos de la primera parte, mientras que el atacante Cristian Tarragona descontó en ocho minutos del complemento.

Con el triunfo, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto se metió entre los ocho candidatos al título y se medirá con Barracas Central, que le ganó de visitante 1 a 0 a Deportivo Riestra, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Los otros clasificados

Boca se aseguró su pase a cuartos luego de vencer 2-0 a Talleres. Así, en la siguiente instancia enfrentará a Argentinos en la Bombonera. Pero el domingo había arrancado con un partido caliente: la victoria de Estudiantes 1-0 ante Rosario Central en Arroyito, que tuvo como principal llamativo el pasillo de espaldas de los jugadores del Pincha en la previa. Con este resultado, el conjunto de Eduardo Domínguez visitará a Central Córdoba en cuartos.

Pero claro, los primeros dos clasificados de los playoffs se dieron este sábado. En Santiago del Estero, el Ferroviario le ganó 2-1 a San Lorenzo gracias a un arbitraje escandaloso de Arasa y se metió en la próxima ronda. Antes, en Liniers se abrió la fecha de octavos con un Argentinos que eliminó a Vélez 2-0 gracias a una tremenda actuación de Hernán López Muñoz.

Finalmente, el lunes en un verdadero partidazo, Racing le ganó 3-2 a River sobre la hora con gol de Gastón Martirena. Enfrentará al que resulte vencedor del Lanús-Tigre a disputarse este miércoles a las 21:30 en La Fortaleza.

Vale recordar que, tanto en los octavos como en los cuartos, semis y la final, en caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15') y, si persistiera la igualdad, finalmente penales.