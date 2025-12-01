Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó 2 a 0 a Barracas Central como visitante y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura. Los gles del Lobo fueron anotados por Manuel Panaro y Franco Torres.

El partido comenzó parejo y con chances para los dos. Sin embargo, a los 22 y luego de una revisión del VAR, Panaro puso en ventaja al equipo platense. Así se fueron al descanso.

En el complemento, se vivieron las emociones más fuertes: Barracas estrelló un tiro libre en el travesaño, mientras que Gimnasia tuvo por lo menos dos chances clarísimas de aumentar y definir el encuentro. Sobre el final, pasado los 90, Torres encaró mano a mano al arquero del Guapo, lo eludió y definió de zurda, poniendo el 2 a 0 final.

El Lobo el tercer anotado a esa instancia, se cruzará nada más ni nada menos que con su eterno rival de La Plata, Estudiantes. Del otro lado, Boca espera por el ganador de Racing-Tigre.