Gimnasios y academias de la ciudad dieron clases al aire libre en señal de protesta

Ante ello, los propietarios, trabajadores y concurrentes de gimnasios y academias desarrollaron actividades al aire libre en forma de protesta contra tal determinación.

Una de los reclamos simbólicos fue el que llevaron adelante Natalia Miño y Mauro Guardia, quienes decidieron dar clases en la Plaza Ramírez, y que luego se plegarán a la marcha convocada para las 20 hs. en contra de las nuevas restricciones.

"La idea es movilizarnos en auto y cumpliendo con los protocolos, y hacernos escuchar", aseguró Guardia en diálogo con ElDía con respecto a la protesta de esta noche.

Además, el propietario del gimnasio contó que el cierre hasta el 21 de mayo "para nosotros implicaría un montón de gastos, no poder pagar el alquiler o los impuestos", y recriminó que "no es justo que haya miles de personas en el parque compartiendo mate y que nosotros no podamos trabajar".

"Yo entiendo la situación epidemiológica, pero me parece que la hacen fácil cuando deciden con el bolsillo de los demás, si no trabajamos nosotros no podemos comer", concluyó.