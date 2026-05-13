La gimnasia artística del Club de Pescadores atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente. En el primer Torneo Provincial de la temporada, celebrado en la ciudad de Concordia, la institución de Costanera Sur obtuvo resultados sobresalientes tanto a nivel colectivo como individual, lo que ratifica el crecimiento sostenido de la disciplina en los últimos años.

El club se consagró campeón provincial por equipos en los niveles 2 y 3, mientras que en el nivel 4 alcanzó el subcampeonato. Estos logros reflejan la consolidación de un proyecto deportivo que, temporada tras temporada, suma más participantes, incrementa la carga de entrenamientos y eleva sus objetivos competitivos.

En esta competencia, la delegación estuvo integrada por 37 gimnastas. De ese total, cerca del 80% se ubicó entre las ocho mejores de la provincia en sus respectivas categorías y niveles, un indicador del nivel alcanzado por la institución.

Desde el cuerpo técnico señalaron que los resultados responden al esfuerzo, la constancia y el compromiso de las deportistas, junto con el acompañamiento de las familias y una planificación que se sostiene desde hace varias temporadas.

Más allá de los resultados, en el club destacan la evolución del grupo, el compañerismo y el sentido de pertenencia que muestran las gimnastas en cada presentación. La temporada recién comienza y el calendario aún ofrece compromisos provinciales importantes, pero este inicio refuerza las expectativas y respalda el camino elegido.

cuanto a los resultados individuales, Pescadores cosechó una importante cantidad de podios distribuidos en los distintos niveles y categorías.

En el nivel 2, se destacaron los títulos provinciales de Bernardita Spektor (Juvenil), Catalina Fuentes (Pre Infantil) e Isabel Martinolich (Mini). Además, obtuvieron subcampeonatos Felicitas Moresco (Juvenil), Martina Falcón (Pre Infantil) y Joaquina Chonquele (Infantil), mientras que Uma Ingold (Juvenil) y Anna Ayala (Mini) lograron el tercer puesto. También se ubicaron entre las principales posiciones Mailén García (5°), Emma Bogliacino (4°) e Isabella Palmano (4°), entre otras gimnastas que completaron la participación en sus respectivas categorías.

En el nivel 3, Abril Sánchez (Pre Infantil) e Inés Dacal (Mayor) se consagraron campeonas provinciales. A su vez, Emma Márquez (Juvenil) finalizó en el tercer lugar.

En el nivel 4, sobresalieron los subcampeonatos de Sofía Badano (Juvenil), Julia Núñez (Pre Infantil) y Agostina Larrivey (Infantil). También alcanzaron el tercer puesto María Paz Müller (Juvenil) y Victoria Martínez (Infantil), además de otras ubicaciones destacadas dentro de sus categorías.

En el nivel 6, Abril Sturla se consagró subcampeona provincial en Juvenil, mientras que Camila Hernández obtuvo el tercer puesto en Mayor. En este mismo nivel, también se registraron ubicaciones dentro del top ocho provincial.