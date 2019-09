Amilcar Nani

Sin dudas, Ginés González García no sólo es recordado por su particular nombre y su apellido compuesto sino también por haberse puesto al frente del Ministerio de Salud de la Nación durante una de las épocas más complicadas del país: en 2002 fue designado en ese puesto por el entonces presidente Eduardo Duhalde y luego Néstor Kirchner lo avaló en ese puesto hasta 2007.

Desde el viernes pasado, Ginés plantó un ancla en la ciudad cuando el Municipio puso en marcha el Curso de Desarrollo Profesional Continuo para los Equipos del Primer Nivel de Atención, a cargo del ex Ministro de Salud y el Rector de la Universidad ISALUD, Rubén Torres. "Esta iniciativa se basa en la necesidad de fortalecer los equipos de salud de nuestra ciudad para mejorar el Sistema de Salud Local, desde el conocimiento, su organización e integración social. Debemos seguir mejorando y trabajando en la tarea de promoción, prevención y cuidado de la salud de los gualeguaychenses, en todas sus dimensiones", había explicado el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio, quien acompañó a González García en una charla con la prensa en el Salón de la Memoria de la Municipalidad.

¿Cuáles son los objetivos del curso que está brindando en la ciudad para el personal médico local?

En salud, todo se resume a gente atendiendo gente. El objetivo es capacitar al personal médico para que cuide tanto a la que gente que está dentro como los que están fuera del sistema. Tenemos que tener en cuenta que la primera cara que ven los pacientes cuando necesitan sanar es la del médico, y este tiene que estar capacitado no sólo para atenderlo sino para ayudarlo en todo lo demás que lo afecta. Tenemos que estar preparados para darle la mejor atención primaria. Es entonces, en este sentido, lo que buscamos es mejorar esto. Buscamos un equipo médico que se consolide y afiance. Por eso, la importancia de la atención primaria tiene que ir acompañada por un trabajo coordinado de equipo.

En el sentido práctico, ¿en qué se notará una mejora por los conocimientos del curso?

La meta es que todos están preparados para los escenarios más insólitos, pero además que los equipos de salud puedan aprender a trabajar articuladamente. Siempre se dice que los sistemas tienen que atender a la gente que está fuera del sistema, pero lo que usualmente hacen es no sólo atender a los que están fuera sino también a los que están dentro del sistema, y hoy, cuando cada vez más gente recurre a la ayuda primaria de salud, no se hace fácil manejar toda la estructura; no es fácil. Hacer llegar el conocimiento a todos no es sencillo, y eso que no hablo de conocimiento complejo sino sobre mecanismo de acción para ayudar a los pacientes.

¿Cómo ves la situación de la salud a nivel nacional?

Me da vergüenza decirlo porque me encantaría poder decir otra cosa, pero para mí han sido horrorosos, un olvido absoluto de la salud por parte del Estado. Y esto se hizo presente en la interrupción de todos los programas que hemos trabajados con las provincias y los Municipios. Todos han sido diezmados o eliminados, y los que lo han pagado han sido las personas que menos acceso tienen a las necesidades básicas. Y todo esto se corona con la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría. Odio decir esto porque nunca hice política con críticas, pero lo que estamos viviendo es increíble. Me he quedado estupefacto y sin poder creer algunas de las decisiones que se han tomado estos últimos cuatro años con respecto a la salud. Y esto ha pasado en casi todas las áreas, pero la de salud ha sido especialmente castigada.

¿Cuál es la mayor manifestación donde se ve el problema de la salud?

Uno de los indicadores más fuertes es que cayó mucho la venta de medicamentos bajo receta. ¿Y esto qué significa? Que hay gente a la cual le prescriben una medicación y que no puede comprarla. Es una situación muy complicada y no va a ser fácil darla vuelta.

¿Qué actitud debería tomar un hipotético próximo gobierno para revertir esta situación en materia de salud?

Sea quien sea el que gobierne, la pauta está cada en que la salud debe ser una prioridad, no simplemente algo a tener en cuenta. La salud debe ser protagonista desde el primer día. Hoy, la situación es gravísima y estamos al borde del colapso de muchos servicios. Inclusive en el sector de las obras sociales, que están entrando en la situación de cesación de pagos y le quitan prestaciones a los abonados.

¿Qué diferencia hay entre este 2019 y la debacle de 2001?

Podríamos decir que esto puede ser parecido a la situación que asumimos en 2002 o 2003, pero no es lo mismo: en esa época había una devaluación absoluta de la política, el famoso que se vayan todos, pero ahora es así. Hay una esperanza en el nuevo gobierno y un ansia de una revalidación democrática con la esperanza en el nuevo gobierno.

¿Qué propone el PJ en materia de salud para diferenciarse del macrismo? Estamos trabajando en el PJ todos los equipos técnicos y estamos armando un plan estratégico para todas las áreas. Seguramente, si finalmente asume el 10 de diciembre Alberto Fernández (el candidato del Frente de Todos) pondremos en marcha nuevamente el programa REMADIAR, que dio cobertura de salud a más de 18 millones de niñas, niños, adolescentes, embarazadas, y mujeres y hombres en todo el país, un programa que ha dado no sólo buenos resultados, sino que además levantó elogios en todo el mundo.