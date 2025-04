Los activos argentinos borraron el rebote inicial y bajan mientras que el riesgo país supera los 1.000 puntos, en medio de la escalada de la guerra comercial que vuelve a condicionar a los mercados del mundo. En ese marco, el S&P Merval arrancó la jornada con un alza de casi 5%, pero con el correr de las horas se desinfló, a tal punto que pasó a operar en terreno negativo. En tanto, los bonos en dólares también revirtieron las ganancias.

Así, el selectivo local cede un 06% a 2.013.400,25 puntos básicos. Dentro de las acciones líderes, las que más bajan son las de Transener (-7%) Metrogas (-6,1%) y Aluar (-6%).

En tanto, en Wall Street, los papeles argentinos operan con mayoría de bajas, lideradas por Cresud (-4,6%); Central Puerto (-4,3%); Edenor (-4,1%); e YPF (-4,1%).

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares si bien abrieron en verde en Wall Street, ya se dieron vuelta tanto en EEUU y en Argentina.

Así los títulos que más bajan son el Bonar 2038 (-0,8%), y el Bonar 2030 (+0,6%).

En efecto, el riesgo país, índice que mide el J.P Morgan, supera los 1.000 puntos básicos y alcanza las 1.009 unidades.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Levitt, aseguró esta tarde que el 104% de los aranceles adicionales que pesarán sobre China entraron en vigencia al mediodía "east time" porque el país asiático no eliminó sus represalias. La tarifa adicional del 104% se empezará a cobrar a partir de mañana 9 de abril. La noticia volvió a golpear a los mercados globales, y con ello, a los activos argentinos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, analizó: "El mercado internacional muestra una elevadísima volatilidad estos días producto del ida y vuelta en materia de aranceles a importaciones de EEUU sobre otros países. Las ruedas del jueves y viernes pasado mostraron perdidas que no se veían hace años, mientras que la jornada del lunes fue altamente volátil".

Este martes, si bien suben los futuros de los principales índices de acciones, la volatilidad sigue en pie, y eso se puede observar en el índice VIX. "Hacia adelante, será clave ver cómo se resuelve finalmente la tensión y el paradigma de comercio que quede tras ellos", amplió Franco.

En cuanto a las noticias locales que impactan en Argentina, el acuerdo con el FMI continúa siendo el "drive" del mercado. Al respecto el experto del Grupo SBS, dijo que "la mirada pasa también por qué tanto puede afectar a nuestras exportaciones y a los flujos de dólares comerciales, dado el impacto de la tensión actual sobre precios y potencial recesión mundial".

Por su parte, desde Bell Bursátil, analizaron las últimas ruedas: "Los bonos y las acciones que tuvieron algunos días en verde tras conocerse la cercanía del acuerdo con entidades financieras internacionales sufrieron un nuevo golpe luego de conocerse el sistema de aranceles que fijó Estados Unidos para el comercio con los distintos países. A la Argentina le correspondió 10% al igual que al resto de América del Sur".

En cuanto a lo que vendrá, desde este mismo informe, advierten que habrá que prestar atención a novedades sobre posibles préstamos complementarios al del FMI como pueden ser del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo para alcanzar el nivel de reservas que busca conseguir el BCRA. "En medio de esta incertidumbre, el Gobierno realizará el jueves el primer llamado a licitación del mes de abril y el INDEC revelará cuál fue la inflación de marzo además del IPI manufacturero y el ISAC de la construcción. Los precios se anticipan que habrían corrido cerca del 2,9%", cerraron.

Para un análisis de PPI, el desplome de los activos locales parece haber estado "un poco exagerado", especialmente en aquellas empresas como es la generación de energía. No obstante, observaron que la relación que mostró el índice frente al riesgo país evaluaron la baja fue proporcional a la experimentada por los bonos soberanos.

"En otras palabras, a simple vista no vemos que la relación entre ambos activos se haya roto. Esto puede deberse a que, en el proceso de huida del riesgo (flight to quality), los inversores se desprendieron tanto de los bonos como de las acciones argentinas. No obstante, debe remarcarse que, en términos de retorno, en caso de una recuperación, ambos activos no exhibirán un comportamiento similar, debido a que los bonos, por sus características intrínsecas, tienen un upside más acotado", cerraron.