Horas después del allanamiento a la casa de Victoria Caillava y Carlos Pérez, la investigación tomó un nuevo rumbo y ahora se maneja la hipótesis de que Loan nunca salió a buscar naranjas. Creen que el nene no caminó más de 100 metros de la casa de la abuela, lo que desmentiría las coartadas de Antonio Benítez y los demás acusados.

Además, las autoridades sospechan que el nene fue trasladado en la camioneta Ranger blanca que fue peritada.

La policía confirmó que Carlos Pérez y Victoria Caillava tienen una segunda casa en el campo, ubicada a dos kilómetros fuera del pueblo 9 de Julio, y será allanada este sábado en la noche para determinar si los detenidos llevaron a Loan allí el jueves 13 de junio en la noche.

"Ya pasaron nueve días y no sé nada de él, quiero que me lo devuelvan que aparezca mi hijo", expresó María, la madre de Loan, este sábado durante la marcha por su hijo. "Es lo único que yo pido, que mi hijo aparezca sano y salvo", lamentó.

Por otro lado, señaló que el comisario Walter Maciel le dijo que no marchara. "El jefe me dijo que no haga la marcha", dijo.

Minutos después de llegar a la plaza principal de 9 de Julio, la madre de Loan estalló en llanto y se descompensó, por lo que tuvo que ser trasladada en una ambulancia municipal.