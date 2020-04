Gisela Barreto desinformó con el coronavirus: las "burradas" que dijo para solucionarlo

La ex vedette Gisela Barreto compartió un "particular" mensaje en el que opinó sobre el coronavirus y expuso su particular visión para solucionar el problema. Hace un tiempo, había recibido un fuerte repudio en redes sociales cuando celebró el rechazo a la ley del aborto con polémicos dichos que dijo en su rol de conductora en un ciclo católico en el que estuvo al frente de la señal TLV1.