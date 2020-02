Gladys la Bomba Tucumana fue increpada en pleno recital por una peluquera trans

El hecho sucedió en el Club Atlético San Juan, en Banda del Río Salí, cuando la Bomba cantaba el clásico Si una vez, e intimidada reaccionó: "Paremos un segundo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué permiten que se suba al escenario? No la conozco". Ya hablándole directamente a su agresora, Gladys se quejó: "No sé quién sos. Estoy temblando y tengo miedo. No sé por qué se subió al escenario esta mujer". A los pocos segundos, llegaron dos hombres para llevarse a la intrusa.

Según contó Mariana Brey en Los Ángeles de la Mañana, la disputa entre ambas viene del año pasado: “Cuando la Bomba se postuló para las elecciones, esta mujer empezó a hacer videos en Facebook que se hicieron virales en donde no hablaba bien de la Bomba”. Además, explicó que el presunto motivo del conflicto habría sido que Gladys la Bomba Tucumana le habría iniciado acciones legales por las injurias, por lo que ese cruce fue la prepotente respuesta a la carta documento.

"Temí por mi vida, tuve miedo de que me clavara un cuchillo, no conozco a esa persona, jamás la vi en mi vida, no sé quién es", expresó Gladys en su cuenta de Instagram.