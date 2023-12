En medio de un clima de tensión, los gobernadores electos y en ejercicio de Juntos por el Cambio (JxC) reiteraron este martes que pretenden "reforzar la unidad" de la coalición opositora y solicitaron a sus principales referentes legislativos "despojarse del ego" y "pensar una estrategia común", en un comunicado elaborado tras una reunión que tuvo "contrapuntos" en torno a la posibilidad de que dirigentes integren el gobierno de Javier Milei.



"Los gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio, tanto en funciones como electos, nos reunimos para ratificar que nuestra prioridad es reforzar la unidad y la continuidad del espacio en el nuevo tiempo político que debemos enfrentar", indicaron los mandatarios en un comunicado, tras realizar una reunión en el Club Hípico Alemán, del barrio porteño de Palermo en la que también participaron legisladores del espacio político.



En el texto, los gobernadores enfatizaron en que "en el nuevo escenario político el Congreso tiene un papel preponderante" y que los legisladores deben "despojarse de cuestiones de ego, de nombres propios y pensar en una estrategia común para garantizar lo más importante, que es la unidad".



Los mandatarios resaltaron que no van a "cogobernar" con la administración de Milei, aunque sí afirmaron que "es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes, que un gobierno débil".



"Pero eso no nos compromete ni obliga como garantes", agrega el texto, en el que subrayan que "la sociedad" les asignó el rol de "acompañamiento responsable a un gobierno nacional elegido por una mayoría".



El comunicado fue firmado por los mandatarios electos y en ejercicio Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut) Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis) -quien no asistió a la reunión-, Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).



Al terminar el encuentro en el que se elaboró el texto, Jorge Macri, expresó en declaraciones a la prensa que "lo más importante" es "sostener y afianzar la unidad de JxC".



"Estamos unidos, vamos a gobernar de esa manera, vamos a defender la representatividad que tenemos con la gente que nos votó", remarcó.



También sostuvo que se les pidió "a los diputados y senadores nacionales que encuentren los mecanismos en cada cámara para sostener esa unidad".



Además, consideró que "es valioso" que haya un gobierno que "valore algunos dirigentes" de la coalición, en alusión a la posibilidad de que la titular del PRO y excandidata presidencial, Patricia Bullrich, y el diputado Cristian Ritondo formen parte de Ministerio de Seguridad y de la presidencia de la Cámara de Diputados, respectivamente.



"Esa incorporación, si se hace se hace en carácter personal porque son dirigentes con valor. Creemos que es mejor que haya una gobierno nacional con los mejores hombres y mujeres que se pueda sumar", explicó Macri.



Por su parte, el mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, que si bien coincidió en la "unidad" de los gobernadores, evidenció que durante la reunión hubo "contrapuntos" en torno al posible ingreso de algunos dirigentes en el Gobierno libertario.



"Lo que decimos nosotros es que los que se sumen al gobierno de Milei va a ser a título personal. Hay otros que quieren ir más allá. Ese fue el contrapunto entre dos oradores", describió en declaraciones a Radio 10.



En esa misma línea, el diputado radical formoseño Fernando Carabajal, calificó a la reunión como "picante" y remarcó "hay sectores que evidentemente quieren participar del Gobierno y ahí está el choque".



"No de los gobernadores ni de los diputados, pero sí hubo algunos sectores que plantearon un alineamiento con el Gobierno que no es compartido por el resto", señaló en declaraciones a la prensa al retirarse del encuentro.



Por su parte, el diputado Ritondo recalcó que la coalición "va a garantizar gobernabilidad" en el país e indicó que la reunión no fue "el ámbito donde se discute" su presunto arribo a la presidencia de la Cámara baja del Congreso



"Milei es quien tiene que elegir al presidente de la Cámara", agregó.



En medio de la crisis que atraviesa la coalición -desde que el grupo del PRO encabezado por el exmandatario Mauricio Macri y su titular, Bullrich, decidiera realizar una alianza con el presidente electo Milei- hubo algunos dirigentes que se retiraron casi una hora antes de que finalice la reunión, sin dar declaraciones.



