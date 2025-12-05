Luego de siete años, Argentina oficialmente regresará al mercado internacional de deuda. La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional para el próximo 10 de diciembre: tendrá una tasa de interés de 6,5% y con vencimiento en noviembre de 2029.

La novedad fue adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva este viernes. Pocos minutos después, el Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de Twitter hizo el anuncio.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", destacó el comunicado.

En este sentido, enfatizaron que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".

Las características del nuevo bono

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Economía, el título tendrá las siguientes características:

Será un nono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 ( BONAR 2029N ).

). El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y con pagos semestrales.

Repago de capital del 100% al momento del vencimiento.

Moneda de suscripción y pago en dólares.

Será bajo legislación Argentina.

Desde el ministerio explicaron que el resultado de la licitación "irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029".