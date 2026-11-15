Godoy Cruz consumó una brillante actuación para vencer por 3-1 a Tristán Suárez y ser el primer equipo que sube a la Primera División. El Tomba se lució en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba para imponerse en la definición de la Primera Nacional y, un año después de su descenso en 2025, recuperar su lugar en la cúspide del fútbol argentino. Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino convirtieron para el elenco mendocino, mientras que en el Lechero descontó Marcos Enrique. El equipo de Ezeiza tendrá una nueva chance de ascender mediante el reducido.

Luego de un firme arranque del elenco de Ezeiza, el Bodeguero se encontró con un penal a favor a los 9 minutos por un empujón sobre Axel Rodríguez, que el árbitro Nicolás Ramírez cobró de inmediato. Esteban Burgos ejecutó la pena máxima de forma perfecta para estampar el 1-0. El elenco conducido por Pablo de Muner mostró una eficacia contundente frente al arco rival y aumentó la diferencia con un gol de cabeza de Axel Rodríguez. Sin embargo, luego de varias aproximaciones de peligro, Tristán Suárez acortó la distancia con un golazo de Marcos Enrique: sacó un potente remate de primera desde afuera del área para estampar el 2-1 de un apasionante primer tiempo.

La tensión impactó en el desarrollo del complemento y ambos elencos tuvieron problemas para imponer las condiciones. Tristán Suárez empujó de forma incesante para revertir el resultado, mientras que el cuadro de Mendoza intentó gestionar la ventaja y definir la final de contragolpe. El Bodeguero exprimió los espacios que brindó en defensa el cuadro de José María Martínez y Martín Pino estampó el 3-1 a los 22 minutos tras quedar mano a mano con el arquero rival.

El panorama adverso para el Lechero creció a la media hora por quedarse con un futbolista menos: Sebastián Ramírez sufrió una lesión que lo obligó a salir cuando el equipo ya no tenía más modificaciones. Un puñado de minutos más tarde, se quedó con dos jugadores menos por la expulsión por doble amarilla de Agustín Baldi. En este contexto, Godoy Cruz controló el trámite para consumar su ascenso a la máxima categoría.

Godoy Cruz regresó a la Primera División del fútbol argentino. En 2025 descendió después de 17 años consecutivos en la máxima categoría y, un año después, se impuso en la definición para recuperar su lugar (@clubgodoycruzoficial)

El Tomba se metió a la final gracias a una notable remontada en los últimos meses de la fase regular. En el último partido de la fase regular, venció de forma agónica por 2-1 a Almirante Brown para arrebatarle la cima a Ferro y quedar en lo más alto con 66 unidades. Un año después de su descenso, el 15 de noviembre de 2025, el Bodeguero regresó a la Primera División.

Luego de un paso fugaz entre 2006 y 2007, que representó su primera participación en lo más alto, el cuadro de Mendoza encadenó 17 años seguidos (2008 a 2025) en Primera. Su mejor resultado llegó en la temporada 2017/2018: terminó Subcampeón de la Superliga con 56 puntos, a dos del campeón Boca Juniors. Gracias a la contribución goleadora de Santiago Morro García, el Bodeguero volvió a disputar la Copa Libertadores, certamen en el que debutó en 2011 tras quedar tercero en el Clausura de 2010.

Tristán Suárez, por su parte, se quedó a las puertas de jugar por primera vez en su historia en la cúspide del fútbol argentino. Pese a esto, tendrá una segunda oportunidad, ya que se sumará a la segunda ronda del reducido: ya clasificaron Atlanta, Ciudad de Bolívar, Colón de Santa Fe, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón. Ferro se medirá contra Gimnasia y Tiro de Salta en la noche del domingo, mientras que el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú se suspendió cerca del final por un proyectil que impactó sobre el arquero visitante.