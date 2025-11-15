La jornada del fútbol argentino dejó dos descensos consumados: Godoy Cruz y San Martín de San Juan perdieron la categoría y jugarán la próxima temporada en la Primera Nacional.

El “Tomba” selló su suerte tras empatar 1-1 ante Deportivo Riestra por la decimosexta fecha del Torneo Clausura. Nicolás Benegas abrió el marcador para el local a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que Santino Andino igualó rápidamente para el conjunto mendocino. De todos modos, incluso con una victoria, el equipo de Omar Asad no hubiese podido evitar la caída debido a los resultados de la tabla anual.

En Mar del Plata, San Martín también quedó condenado tras caer 4-2 frente a Aldosivi, en un segundo tiempo cargado de emociones. Para el “Tiburón” marcaron Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado; mientras que los goles del conjunto sanjuanino fueron de Santiago Barrera y Tomás Fernández.

El deterioro de los equipos cuyanos quedó reflejado en la tabla acumulada: Godoy Cruz cerró un año para el olvido con apenas 29 puntos en 32 partidos, ubicándose penúltimo. San Martín terminó último, con 28 unidades y una temporada igualmente pobre. La combinación de malos resultados hizo que ambos certifiquen su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino.