COPA GUALEGUAYCHÚ
Golearon Independiente y Deportivo Urdinarrain en el arranque de una nueva semana
Anoche se puso en marcha la tercera semana de competencia de la Copa Ciudad de Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, que organizan conjuntamente la Liga Departamental de Fútbol local y la Dirección de Deportes municipal.
A primer turno, Independiente goleó a Sud América por 5 a 1, con goles de Gonzalo Rodríguez, de tiro libre en dos oportunidades, Thiago Rodríguez, Martiniano Giménez y Marcos Bustos. Carlos Egui descontó para el elenco azulgrana.
Mientras que, en el cierre de la jornada, Deportivo Urdinarrain, vigente campeón, superó por el mismo resultado a Deportivo Gurises. Los de Pueblo Belgrano abrieron el marcador a través de Uriel Cabañas, mas luego Franco Lonardi, en dos oportunidades, David Tellechea, Facundo Martínez y Elías Rocha dieron vuelta la historia para los azules.
La acción continuará esta noche con dos partidos. A las 20 horas, se enfrentarán Defensores del Sur y Sporting, en tanto que, desde las 22, lo harán Juventud Urdinarrain y Defensores del Oeste.
Cabe destacar que la Copa Gualeguaychú se juega íntegramente en el Estadio Municipal y reúne a los clubes de las divisionales A y B del fútbol departamental. Además, para esta edición incluyó como invitados a los clubes Aldea San Antonio y Juventud y Ferrocarril Unidos de Enrique Carbó.