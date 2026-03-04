Anoche se puso en marcha la tercera semana de competencia de la Copa Ciudad de Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, que organizan conjuntamente la Liga Departamental de Fútbol local y la Dirección de Deportes municipal.

A primer turno, Independiente goleó a Sud América por 5 a 1, con goles de Gonzalo Rodríguez, de tiro libre en dos oportunidades, Thiago Rodríguez, Martiniano Giménez y Marcos Bustos. Carlos Egui descontó para el elenco azulgrana.

Mientras que, en el cierre de la jornada, Deportivo Urdinarrain, vigente campeón, superó por el mismo resultado a Deportivo Gurises. Los de Pueblo Belgrano abrieron el marcador a través de Uriel Cabañas, mas luego Franco Lonardi, en dos oportunidades, David Tellechea, Facundo Martínez y Elías Rocha dieron vuelta la historia para los azules.

La acción continuará esta noche con dos partidos. A las 20 horas, se enfrentarán Defensores del Sur y Sporting, en tanto que, desde las 22, lo harán Juventud Urdinarrain y Defensores del Oeste.

Cabe destacar que la Copa Gualeguaychú se juega íntegramente en el Estadio Municipal y reúne a los clubes de las divisionales A y B del fútbol departamental. Además, para esta edición incluyó como invitados a los clubes Aldea San Antonio y Juventud y Ferrocarril Unidos de Enrique Carbó.