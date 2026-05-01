La quinta fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” comenzó este viernes con la disputa de dos encuentros adelantados.

En el estadio Nicolás Marín, conocido como la Terraza Norteña, Sud América volvió al triunfo con una contundente goleada por 4 a 0 frente a Isleños Independientes. Los goles del conjunto local fueron convertidos por Iván Ojeda, Iván Gelli, Gabriel Romero y Marcelo Del Valle.

Con este resultado, el equipo azulgrana alcanzó los 9 puntos y se ubicó como escolta. En tanto, el conjunto de Villa Paranacito continúa sin victorias en el certamen y permanece en la penúltima posición con 2 unidades, con la posibilidad de caer al último lugar si Deportivo Gurises se impone en el clásico ante Cerro Porteño.

En el otro adelanto de la jornada, Sportivo Larroque se impuso como visitante por 4 a 1 (Mario Dalmón -2-, Uriel Lapalma y Mateo Dezorzi) frente a Atlético Sur (Nicolás Nissero), en cancha de Unión del Suburbio, y alcanzó a Sporting en la cima de la tabla con 10 puntos, aunque con un partido más.

La fecha se completará el domingo con tres encuentros: Sporting recibirá a Juvenil del Norte, Black River será local en el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano frente a Defensores del Sur y Deportivo Gurises enfrentará a Cerro Porteño en el estadio Hugo Reverdito.