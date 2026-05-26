El Gualeguaychú Country Club puso en marcha la tercera edición de la Copa Ryder por equipos, una competencia interna que continúa creciendo y sumando participantes dentro de la institución.

El certamen enfrenta a los equipos Rojos y Verdes a lo largo de tres fechas mensuales consecutivas, bajo diferentes modalidades de juego. En las primeras jornadas se disputan matches por parejas, mientras que la definición llegará en la última fecha con cruces individuales.

En esta edición, la competencia reúne a 76 jugadores inscriptos, distribuidos en 38 integrantes por equipo, un número que refleja el interés y la consolidación del torneo entre los socios del club.

La actividad comenzó oficialmente con una cena de camaradería realizada el viernes previo al inicio del certamen. Allí se llevaron adelante los cruces de los partidos y también la entrega de la indumentaria oficial que identificará a cada equipo durante el desarrollo de la copa.

Desde la organización destacaron además que este año los colores elegidos para representar a los equipos están inspirados en la insignia nacional, reforzando el sentido de pertenencia y el espíritu competitivo que caracteriza a la Copa Ryder del Gualeguaychú Country Club.