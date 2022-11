En las primeras horas de este martes, se realizó un procedimiento en una vivienda ubicada en calle Belgrano, entre sus pares Erausquin y Larroque, de Concepción del Uruguay. Del mismo modo, en forma simultánea hubo otros 77 procedimientos en diferentes ciudades a los largo del país.

En la ciudad entrerriana, personal dependiente de la División Investigaciones con el apoyo del Grupo Especial y División Criminalística, efectivizaron una orden de allanamiento del Juzgado de Garantías local a cargo la Dra. Alejandrina Herrero, e irrumpieron en la vivienda del sospechado.

Con la presencia de la Fiscal Gabriela Seró, procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, como también a la detención de un sujeto de 45 años de edad, quien permanecerá alojado en Alcaidía de Comisaría Primera, a disposición de la Justicia.

¿Cómo es la a Operación “Icaccops Federal”?

La Operación “ICACCOPS FEDERAL” se inició con el trabajo llevado a cabo en conjunto por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College.

Así, se obtuvo acceso al sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes (Resolución FG 50-21). La información generada desde allí es clave para la detección de pedófilos y casos de abuso/explotación sexual infantil en el país.

El 4 de agosto de este año, la Dra. Daniela Dupuy, Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la CABA, remitió oficio a la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, solicitando que en el marco de dicho Convenio, se proceda a utilizar el sistema de investigación que proporciona ICACCOPS, a los efectos de verificar la existencia de eventuales usuarios de plataformas P2P, que hayan puesto a disposición archivos de explotación sexual infantil en territorio Argentino entre julio de 2021 y agosto de 2022.

Una vez individualizados los titulares de conexión correspondiente a cada uno de los objetivos bajo estudio, agentes de la Unidad de Cibercrimen del CIJ realizaron una investigación preliminar en cada uno de los casos, a fin de establecer la competencia jurisdiccional de cada uno de ellos.

Participan de la Operación, 15 provincias junto a CABA, siendo tales: Provincia Bs. As, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán. En nuestra provincia, el único objetivo fue Concepción del Uruguay.

Toda la información de CABA fue elevada a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la Dra. Daniela Dupuy.

Respecto a los demás objetivos, la información se elevó a las autoridades correspondientes, en virtud del “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (Red 24/7)” y del acta de compromiso para la constitución de la “Red federal de policías judiciales y unidades operativas de investigación criminal”.

Una vez derivados los casos a sus fiscalías competentes, estas ampliaron las investigaciones realizadas sobre cada objetivo bajo estudio, incluyendo tareas de constatación de domicilios. Luego se pactó fecha de allanamiento en simultaneo para el martes 15 de noviembre de 2022 a las 06:00am.

En cuanto a los objetivos localizados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las tareas de constatación de domicilios fueron realizadas por Policía CABA, PFA, Gendarmería y Prefectura, en distintos barrios como ser: Villa Lugano, Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristobal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati, Caballito.

Fuente: Policía Departamental Uruguay / El Entre Ríos