La División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú llevó a cabo este miércoles dos procedimientos en el barrio Yapeyú en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Las medidas culminaron con la detención de un hombre y una mujer, además de la incautación de elementos clave para la investigación.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína listas para la comercialización, teléfonos celulares, una balanza digital y una suma superior a los 320.000 pesos en efectivo, presuntamente proveniente de la venta de estupefacientes.

El operativo requirió el despliegue del Grupo Especial Gualeguaychú y el apoyo de personal de la División Drogas Peligrosas y del Grupo Especial de Islas del Ibicuy. Las medidas contaron con la orden del Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, a cargo de Natalia Céspedes, y la coordinación de la Fiscalía N.º 3, al mando de Martina Cedrés. Los arrestados quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia.