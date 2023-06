El caso de una madre de Villa Sanagasta, La Rioja, que perdió la tenencia de su hija de tres años, tras maltratarla en vivo en una videollamada con su padre, mientras le pedía a su ex la cuota alimentaria, se hizo viral, luego de que el registró fílmico se difundiera en las redes sociales. El caso ocurrió hace una semana y la Justicia le restituyó la tenencia al papá, aunque recién se hizo conocido a partir de la exposición de las redes.

En el video, que Ricardo Romero, de 46 años y padre de la criatura, grabó con una aplicación especial para capturar llamadas, se puede ver cómo la madre golpea en reiteradas oportunidades a la niña, mientras hablaba con su progenitor. Si bien no se escucha lo que la mujer dice de forma amenazante hacia la pantalla, la violencia en su rostro es claramente identificable. "Hice una videollamada al teléfono de mi hija, ella estaba sentada, y mi ex empezó a insultarme y la agredió a la nena", detalló Romero a Fénix. "Fue muy angustiante, me generó mucha impotencia ver el video y no poder hacer nada", agregó.

Con este material fue que el padre se encargó de ir a radicar la denuncia en la Justicia local, a donde había acudido previamente, pero sin éxito por la falta de pruebas. "La jueza ordenó la tenencia provisoria para mí hasta que salga la sentencia definitiva, estamos dándole todo el cariño que se merece", aseguró el hombre. Al mismo tiempo, al no tener certeza de que no se revea el fallo y su pequeña tenga que volver a momentos de vinolencia junto a su madre, como los que registró con su teléfono, Romero contó que teme lo que puede pasar si se da esa opción. "Tengo miedo de las represalias que ella pueda tomar si le vuelven a dar la tenencia", reconoció.

"Yo tenía el régimen de visitas con la cuota alimentaria reglamentada, más allá de ello aportaba dinero o materiales aparte, pero cuando yo no le daba un extra, ella no me dejaba ver a la bebé", confesó el padre respecto a los orígenes y a la previa de la agresión filmada.

La decisión judicial fue tomada por la jueza Alicia Valdez, del Juzgado de Menores local. Según el oficio presentado, las autoridades se presentaron en la casa de la maltratadora en Barrio Carlos Onetto, donde fueron atendidas por ella misma, una mujer de 42 años y las iniciales F.N.L.

Luego de que se le manifestaron los motivos de la visita, y de que la mujer se interiorizase del pedido judicial ordenado por la jueza, entregó a la niña sin prestar ningún tipo de resistencia a la demanda legal. Antes de dejársela al padre, la menor fue atendida por personal médico, para que compruebe su estado de salud, con el fin de resguardarla y protejerla.

Según informaron desde las instancias judiciales, ambos progenitores deberán continuar su disputa y litigio en la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Rioja, donde se terminará definiendo el destino de la niña golpeada.