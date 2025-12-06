En la tarde de este sábado, personal de Comisaría Tercera intervino en un grave episodio de violencia de género en inmediaciones de Boulevard Montana y Soldado Mosto. Según denunció una mujer de 41 años, el novio de su hija de 18 se presentó en el lugar y, sin mediar palabra, comenzó a agredirla físicamente.

Vecinos alertaron a la Policía, que acudió de inmediato y detuvo al agresor, un hombre de 34 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental para las actuaciones correspondientes. Aunque la joven no quiso radicar la denuncia, su madre decidió hacerlo por temor a nuevas agresiones.