VIOLENCIA DE GÉNERO
Golpeó a su novia en plena calle y fue detenido gracias al aviso de vecinos
En la tarde de este sábado, personal de Comisaría Tercera intervino en un grave episodio de violencia de género en inmediaciones de Boulevard Montana y Soldado Mosto. Según denunció una mujer de 41 años, el novio de su hija de 18 se presentó en el lugar y, sin mediar palabra, comenzó a agredirla físicamente.
Vecinos alertaron a la Policía, que acudió de inmediato y detuvo al agresor, un hombre de 34 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental para las actuaciones correspondientes. Aunque la joven no quiso radicar la denuncia, su madre decidió hacerlo por temor a nuevas agresiones.
