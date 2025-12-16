Dos nenes se transformaron en los héroes de una historia que pudo desencadenar en otro de los tantos episodios de violencia de género en Argentina que terminan de la peor forma.

Fue el caso de una mujer del barrio Santa Rita, en la Costa Atlántica, que fue encerrada y retenida por la fuerza por su pareja. La familia se encontraba en las inmediaciones de las calles San Salvador y Cuba, donde ocurrió el horroroso acontecimiento. Y mientras la mujer era golpeada, los nenes recorrieron unas siete cuadras hasta el destacamento policial para denunciar lo que ocurría.

Personal del Comando de Patrullas y de la misma dependencia se dirigieron al domicilio señalado. Al llegar a la vivienda, los efectivos se encontraron con la mujer, de 28 años, que estaba retenida contra su voluntad y que, además, presentaba lesiones producto de los golpes recibidos por su pareja.

La víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema. En tanto, su agresor -un hombre de 25 años y actual pareja de la mujer-, estaba en el lugar.

Los investigadores constataron lo que los nenes les habían dicho, el agresor le impedía bajo amenazas cualquier intento de salir a la calle. Y al ser reducido por los policías, no dudó en volver a intimidar a la mujer.

Ante la gravedad del cuadro, que incluía las lesiones, la retención y las amenazas en flagrancia, los efectivos procedieron a labrar actuaciones por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús ordenó su detención y traslado a una unidad del Servicio Penitenciario.

El imputado quedó alojado en la cárcel de Batán donde aguardará su declaración ante el Tribunal, bajo la carátula de violencia en el ámbito doméstico. Se pidieron informes para establecer si había denuncias previas.