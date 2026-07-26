Un hombre de 25 años fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un altercado frente a un bar de la ciudad, en el que otro hombre terminó inconsciente sobre la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.20, en un establecimiento ubicado en inmediaciones de las calles Tropas y Pública. Personal de la Comisaría Octava acudió al lugar tras recibir un aviso sobre una pelea entre varias personas.

Al arribar, los efectivos encontraron un tumulto y, luego de controlar la situación, observaron a un hombre de 42 años inconsciente frente al acceso del bar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría sido agredido con un golpe de puño por un joven de 25, quien fue demorado en el lugar.

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Ante la situación, se solicitó una ambulancia del Hospital Centenario, que trasladó al lesionado para recibir atención médica. Tras ser examinado, el médico de guardia determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del presunto agresor, quien fue trasladado a sede policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento colaboraron efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública y personal de las Comisarías Primera, Segunda y Novena.