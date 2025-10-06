Gonzalo Acosta fue el mejor de los gualeguaychuenses que tuvo la segunda edición del Ironman 5150 en la ciudad. El triatleta de 31 años terminó sexto en la clasificación general y segundo en la categoría 30-34 años.

Acosta empleó un tiempo total de 2 horas, 5 minutos y 9 segundos, repartidos en 21m9s para los 1500 metros de natación, 1h4m59s para los 40 kilómetros de ciclismo y 36m58s para los 10k de pedestrismo.

El atleta mejoró su rendimiento respecto a la edición anterior, en la cual había registrado 2h6m2s y finalizado en el 18º puesto de la general. Antes de la competencia, en una entrevista con Ahora ElDía, Acosta había señalado:

“Ojalá pueda bajar el tiempo. El circuito es muy parecido al del año pasado, pero todo depende también del clima. Si hay viento y lluvia, los tiempos se van a ir para arriba porque en la bici hay que tener ciertos cuidados. De todos modos, mi objetivo no está en el cronómetro, sino en hacer una buena natación, mejorar en la bici y no bajarme vacío a correr. La prioridad es terminar con buenas sensaciones”.

Sus palabras anticiparon el enfoque con el que encaró la prueba: más allá del resultado, su meta estaba puesta en disfrutar y cerrar la carrera con buenas sensaciones, algo que finalmente consiguió, en su preparación para el Ironman de Florianópolis 2026, donde hará su debut absoluto en la distancia full, que comprende 3800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42k de pedestrismo.