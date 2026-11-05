Lo que hasta este miércoles era solo una preocupación que rondaba Núñez, se convirtió en un baldazo de agua fría que le sumará, sin dudas, un nuevo capítulo a la disputa de River con la Asociación del Fútbol Argentino. El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio tres fechas de suspensión a Gonzalo Montiel por su expulsión en el Superclásico ante Boca.

En el documento se informa que "se suspende por tres partidos al jugador Gonzalo Ariel Montiel", que vio la roja en el Superclásico por "juego brusco grave" tras su fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, estará tres partidos afuera: Aldosivi -ya cumplido-, los octavos de final del Torneo Clausura y el partido siguiente, sea por los cuartos o ya por el Apertura 2027 (salvo que haya una amnistía). De todas maneras, la postura en River es la de apelar la sanción para intentar reducirla.

En River el golpe era esperado. Después de que el propio Stéfano Di Carlo confirmara que habían pedido formalmente que Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico que expulsó a Montiel, no lo dirija más, se sabía que el TDD podía mostrarse muy riguroso respecto a la roja al campeón del mundo. La bronca es aún mayor ya que Montiel todavía tiene dos fechas de sanción y Lautaro Blanco, que creen que realizó una falta similar sobre Tobías Andrada, podrá jugar sin problemas este sábado. Un contraste muy fuerte y que motiva la decisión del club de Núñez de apelar la sanción.

Además de la no expulsión al lateral izquierdo de Boca, la frustración en Núñez se amplifica al repasar los antecedentes de sanciones de jugadores expulsados por juego brusco. Durante el presente Torneo Clausura, hubo otras 11 tarjetas rojas por juego brusco: tres recibieron una sanción de un partido y las otras ocho, de dos (la de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, fue reducida a uno).

El uruguayo Giovanni González jugó este jueves en el José María Minella y se prepara para ir desde el arranque en octavos de final. Hasta ahora, apenas disputó dos partidos como titular (en su duro debut con derrota ante Aldosivi y en la igualdad frente a Vélez) y lleva solo siete apariciones con la camiseta millonaria.

En tanto, Lucas Martínez Quarta recibió solo una fecha de suspensión, ya que el informe habla de expulsión por una falta que malogró una oportunidad manifiesta de gol. Lo que anteriormente fuera conocido como último recurso tiene una pena de solamente un partido. De todos modos, no es seguro que el Chino vuelva a la titularidad en los octavos de final luego de otra falla en un encuentro decisivo; Lautaro Rivero podría sacarle el lugar.

Fuente: TyC Sports