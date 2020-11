Gonzalo Rodríguez, enojado con la dirigencia: "Me dejaron afuera por una foto"

Tras unos días de la sorpresiva medida, Gonzalo Rodríguez habló con ElDía. “Después de muchos años se juntaron los chicos de la '87 de Central (categoría en la que se inició) a jugar un fútbol cinco. No iba a ir porque estaba cansado, pero me insistieron, me fueron a buscar y entonces fuí", comenzó su relato acerca del echo que desembocó en su éxodo obligado del club.

"Gastón Piccini subió una foto, la vio la directiva y con todo esto de la pandemia me echaron”, afirmó.

Rodríguez contextualizó que "en Juventud habíamos mantenido una serie de charlas de entrenar en el predio y de allí al entorno familiar, en lo que se conoce como la burbuja sanitaria; mientras que los que trabajábamos teníamos permiso para ir a laburar”.

"Las disculpas no fueron tomadas en cuenta luego de una mala decisión mía”, lamentó el volante.

El jugador entiende que “con una sanción económica alcanzaba” y que sacarlo del plantel "fue una decisión apresurada”.

El jugador de 33 años, recordó que jugó el Federal C con Central en el 2008, pasando luego a Juventud en donde logró el ascenso al Torneo Argentino A y a la B Nacional. Luego defendió las casacas de Juventud Urdinarrain e Independiente en el plano local, Achirense en el nacional, Chaco For Ever, dirigido por Miguel Fullana, y Gimnasia de Uruguay un año con Norberto Acosta.

Dando vuelta la página, aseguró que "el fútbol siempre da oportunidades y si el año que viene tenemos local, seguramente jugaré en un club del departamento”.

Señaló que en el fútbol de ascenso “un jugador no se salva económicamente, si ayuda para tener lo tuyo como una casa, un camión a media con mis viejos, pero hay que seguir trabajando, en el caso mía en pintura y revestimiento”.