El doctor Eduardo Elías confirmó que “se ha reactivado la obra, nos han venido a visitar de Planeamiento y Arquitectura. Han observado situaciones de goteras, o grietas en la parte nueva. Puedo ver ese deterioro, pero la respuesta la tiene que dar el Ministerio. Yo he hablado con Marcelo Richard y están en marcha para arreglar todos los elementos y además, de terminar la obra”.

“Han recorrido, han venido a ver la situación, así que estamos reclamando al Ministerio y ellos a las empresas correspondientes, pero dependemos del gobierno provincial. Nosotros no podemos subir a arreglar los techos”, resumió.

En cuanto a su continuidad frente al nosocomio, siendo en principio un Director interino, Elías declaró que “a mi me llamaron para pacificar el Hospital, me ordenaron, me propusieron para un ordenamiento y un equilibrio, y en eso estamos. Mi tiempo en el lugar es una decisión de la Ministra de Salud y del Gobernador Bordet; cuando ellos decidan otra cosa lo acataré, mientras tanto, estamos buscamos dar la mejor atención a la gente”.