El titular del partido Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, consideró este miércoles que son "una masacre social" las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional al evaluar que “empujan a la clase media a la pobreza”, por lo que adelantó que en los próximos días “habrá movilizaciones y protestas” de los movimientos sociales en las calles.



Para el dirigente social, las medidas económicas implican “una devaluación brutal” porque “son una confiscación de propiedad privada de las grandes mayorías para transferirle a las poderosas minorías".



"Es carnear a la clase media y las clases bajas”, afirmó.



“Con estas medidas, le dieron una patada a la clase media para que sean pobres. Nos van a llevar a una catástrofe social”, vaticinó el dirigente en declaraciones realizadas esta mañana a Radio Con Vos.



Sobre eventuales protestas en las calles, Grabois dijo que eso "no va a depender de las comisiones directivas de los movimientos sociales o del movimiento obrero, porque la gente sola va a reclamar por estas iniciativas congelan el salario mientras hay más inflación”.



En tanto, adelantó que el próximo miércoles, 20 de diciembre, habrá una movilización en las calles de Buenos Aires.



“El 20 se movilizará como se hizo siempre en memoria del 19 y 20 de 2001. Se hizo con (Mauricio) Macri y Alberto (Fernández), siempre existió”, remarcó y dijo además que el 24 se realizará una celebración de Navidad frente al Congreso "a modo de protesta".



Por otro lado, el líder de Patria Grande dijo que “en la Argentina, en términos internacionales, la carne es barata” mientras que, "en Europa, la carne argentina es cara".



"Si se liberan los controles, los que van a comer carne argentina van a ser los de clase media y alta europeos o norteamericanos”, analizó.



“La decisión política (del Gobierno de Milei) es conseguir dólares a costa de que los argentinos no coman carne y yo no estoy de acuerdo. Ese es el sentido del regular el mercado, porque el mercado es salvaje”, apuntó el dirigente.



Al finalizar, Grabois concluyó: “Si fuera Presidente, también hubiera anunciado un equilibrio fiscal, pero a la manera inversa, con una reforma fiscal que se base en un aumento de los impuestos a la riqueza, y una reducción de impuestos a la producción y el trabajo”.



(Fuente: Télam)