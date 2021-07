Grabois dice ahora que Patria Grande irá por afuera del peronismo

La hermana del ex ministro de Agricultura durante el macrismo, Luis Miguel Etchevehere, había planteado la necesidad de debatir “los pactos de poder” dentro del Frente de Todos y dirimir la elección en las PASO contra la lista bendecida por el Gobernador.

Pero ahora Grabois condicionó la decisión: “Si no hay un compromiso concreto del gobernador Gustavo Bordet, con una política sobre agrotóxicos, con una ruptura con los pactos de poder, se la van a tener que bancar”, dijo el dirigente, que vaticinó que su fuerza rondará los 10 puntos que perdería el peronismo. Afirmó también que hay conversaciones “con dos partidos” para que sirvan de paraguas a Patria Grande, que no tiene personería en la provincia.

“¿Nos van a acusar de ser funcionales a la derecha? Son ellos la derecha, con el glifosato y los humedales prendidos fuego”, afirmó Grabois.

Sobre el intendente Martín Piaggio, afirmó que “es un pibe joven, intendente de Gualeguaychú que ganó con el 65% de los votos luego de prohibir el glifosato en la tierra de Alfredo De Angeli”, afirmó.

“Queremos cambios de este tipo. No queremos un servil del agronegocio. Piaggio demuestra que es un dirigente que tiene coraje tiene apoyo. La gente no es estúpida. No quiere que le fumiguen la cabeza”, aseveró.

“Vamos a interpelar en esta campaña a los que están a favor de los agrotóxicos. Vamos a interpelar a los que incendian los humedales”, insistió Grabois. (Página Política)