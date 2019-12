Gracia Jaroslavsky destacó la llegada de la primera mujer a la Vicegobernación

Jaroslavsky participó el miércoles de la asamblea legislativa donde el gobernador Gustavo Bordet asumió su segundo mandato junto a Laura Stratta, en un acto que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández. “Un párrafo aparte merece la llegada de la primera mujer a la Vicegobernación de Entre Ríos. Laura Stratta es una mujer joven hija de Victoria, con quien me une la particular emoción y responsabilidad de cumplir un legado paterno, ella es hija de Juan Carlos Stratta, un peronista que hizo de la política su sangre, yo soy hija de un radical, Cesar Jaroslavsky, que hizo de la política su sangre.

María Laura juro por la memoria de su padre, un símbolo claro de lo que su corazón guarda”, dijo la diputada provincial a través de sus redes sociales. También opinó que “las mujeres somos imprescindibles para transformar la política, y no sólo por una cuestión de equidad sino por una cuestión de inteligencia emocional, de energía vital, de conciencia abierta y en permanente movimiento de transformación”. La legisladora radical deseó que la presencia de Alberto Fernández en Entre Ríos “sea en el futuro una política de integración federal”. Sobre el mensaje del mandatario entrerriano afirmó: “Habla de sus prioridades y le agrega un contenido importante que es la libertad que le da el hecho de no poder ser reelegido, esa situación lo libera para impulsar cuestiones de fondo cómo pueden ser la reforma política y la reforma judicial. Fue un discurso inclusivo invitando al diálogo y al consenso parlamentario”. Tras ello, admitió: “Más allá de las diferencias de visión que en estos cuatro años de trabajo podremos o no tener, lo que me guiará sin descanso es la convicción de que nuestra provincia y nuestra gente se merece una dirigencia que deponga sus intereses sectoriales frente al bien común”. (APFDigital)