Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez, que llegó a este último partido sin chance alguna de meterse en dieciseisavos de final, y consiguió la clasificación a dicha instancia como puntero del Grupo F de la Copa del Mundo.

n el amanecer del juego, puntualmente a los dos minutos, Ellyes Skhiri se llevó la pelota por delante, marcó en su propio arco y abrió el marcador. Inmediatamente, Brian Brobbey ganó de cabeza y estampó el 2-0 parcial, aunque en el inicio del complemento Hazem Mastouri descontó para las Águilas de Cartago.

Sin embargo, cuando corrían los 16 minutos, Anís Slimane anotó otro gol en contra y selló el resultado definitivo.

Fuente: TyC Sports Online