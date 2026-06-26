TRIUNFO SIN ATENUANTES
Gracias a dos goles en contra, Países Bajos venció a Túnez y se clasificó como primero del Grupo F
En el Kansas City Stadium, la Naranja Mecánica redondeó una convincente victoria por 3-1 frente a las Águilas de Cartago por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez, que llegó a este último partido sin chance alguna de meterse en dieciseisavos de final, y consiguió la clasificación a dicha instancia como puntero del Grupo F de la Copa del Mundo.
n el amanecer del juego, puntualmente a los dos minutos, Ellyes Skhiri se llevó la pelota por delante, marcó en su propio arco y abrió el marcador. Inmediatamente, Brian Brobbey ganó de cabeza y estampó el 2-0 parcial, aunque en el inicio del complemento Hazem Mastouri descontó para las Águilas de Cartago.
Sin embargo, cuando corrían los 16 minutos, Anís Slimane anotó otro gol en contra y selló el resultado definitivo.
Fuente: TyC Sports Online