"Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina", fue el mensaje de Messi que estuvo acompañado por una imagen en la que sostiene la camiseta de la Selección tal como lo hizo en aquel icónico festejo contra el Real Madrid en el 2017 mientras jugaba para el Barcelona.

El astro argentino viene de ser el protagonista en una más que emotiva noche este martes, cuando disputó su último partido con la "Albiceleste" e incluso se dio el gusto de anotar su gol número 126 con la Selección con una buena ejecución cruzada de penal.

Este miércoles Messi también posteó un sentido mensaje en sus redes sociales, donde reconoció que fue un "camino increíble" y hasta se acordó de Diego Armando Maradona.

La respuesta más destacada en aquella publicación fue la del portugués Cristiano Ronaldo, quien lo felicitó por su "historia que quedará para siempre".

Fuente: Agencia NA