“¡Gracias Gualeguaychú!”: Davico anticipa una victoria importante de La Libertad Avanza en la ciudad
Con un posteo en redes sociales y en diálogo con Ahora Cero Radio, el intendente adelantó que el oficialismo obtuvo un triunfo en la ciudad y en la provincia
El intendente Mauricio Davico se manifestó muy contento por el resultado de las elecciones, y a la espera de los datos oficiales anticipó un triunfo de La Libertad Avanza en la ciudad y en toda la provincia.
“Gracias Gualeguaychú, Argentina Avanza”, posteoó Davico.
