El intendente Mauricio Davico se manifestó muy contento por el resultado de las elecciones, y a la espera de los datos oficiales anticipó un triunfo de La Libertad Avanza en la ciudad y en toda la provincia.

“Gracias Gualeguaychú, Argentina Avanza”, posteoó Davico.

Seguí los resultados de la elección en vivo en www.eldiaonline.com