Gracias a Netflix, un hombre descubrió que su esposa le era infiel

Entre los usuarios que se encuentran en el menú principal de su cuenta, encontró un avatar desconocido con una leyenda infeliz.

Según detalló el diario La Vanguardia, un hombre que se encuentra en pleno proceso de divorcio contó en su cuenta de Reddit que descubrió a través de la famosa plataforma de streaming que su expareja tenía un amante.

netflix 01.JPG

El usuario explicó en esa red social que, como según la Ley la separación aún no se había consumado, los dos continuaban siendo marido y mujer. Por esta razón, su lógica fue que su expareja le había sido infiel.

No obstante, no fue esto lo que más lo sacó de sus casillas, sino la manera en la que habría comprendido el origen de sus problemas amorosos. Y es que, al entrar a la plataforma de Netflix para despejar la mente con una serie o película, el internauta contó que se dio cuenta que habían cambiado el nombre de usuario con un violento mensaje: "El hombre que se acuesta con tu ex".

Para el esposo -según la Ley-, este gesto de salir con otras personas por parte de su entonces pareja era desleal y poco empático, teniendo en cuenta que no habrían terminado de firmar los papeles del divorcio.

netflix infiel.JPG

"No estoy seguro de quién es más basura, si mi exmujer o este imbécil. Ni siquiera estoy divorciado", escribió ofuscado en su cuenta de Reddit, junto a una imagen de la notificación recibida por parte de Netflix, que le avisaba del cambio en el usuario.

Al breve tiempo, cuenta el diario, el usuario recibió cientos de miles de mensajes de apoyo de parte de otros internautas que se solidarizaron con su situación. Sin embargo, hubo quienes aprovecharon su insólita descarga emocional para viralizar el contenido en otras redes sociales y acaparar la atención.

Más allá de la humillación a la que se habría expuesto contando su pesar, lo que más dolor le provocará de aquí en más a esta persona será entrar a la famosa plataforma de streaming para ver una película sin poder olvidarse de este traumático episodio.