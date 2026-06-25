El posteo en el que la sexóloga Cecilia Ce anunció su separación de Nacho Levy, líder de La Garganta Poderosa, y expuso situaciones de violencia de género, sigue generando repercusiones. Su testimonio recibió el apoyo de muchas mujeres que le mandaron mensajes para agradecerle por dar a conocer lo que vivió.

“Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una historia de Instagram junto a la captura de una conversación privada donde valoraban su valentía. En el intercambio se destacaba una frase que se repitió entre muchas de sus seguidoras: “Gracias por hablar”.

El respaldo masivo llegó después del fuerte descargo en el que describió conductas vinculadas al control de las redes sociales, las discusiones nocturnas y la privación del descanso. “Por suerte pude salir”, remarcó al cierre de la historia de Instagram que se volvió viral. Aunque no mencionó directamente a Levy, sus palabras fueron una referencia clara al final de la relación que había hecho pública en noviembre de 2025.

Además de los comentarios de sus seguidores, varias mujeres salieron públicamente a respaldarla y a compartir experiencias o reflexiones relacionadas con el dirigente social.

Una de las primeras en pronunciarse fue una expareja de Levy, que usó su cuenta de X para remarcar cuán necesario era visibilizar las violencias que pueden ejercerse desde posiciones de poder. Además, cuestionó a quienes construyen una imagen pública asociada a la defensa de derechos mientras, según su visión, reproducen conductas dañinas en el ámbito privado.

También calificó a Levy como un “ser nefasto” en su cuenta de X y alentó a otras mujeres a contar sus experiencias.





Otra de las voces que se sumó fue la periodista y también militante popular Julia Eva Saggini, quien trabaja en Crónica. A través de sus redes, aseguró que muchas personas conocían desde hacía tiempo versiones sobre comportamientos similares atribuidos al referente de La Poderosa. “Todas sabíamos quién es y qué hace Nacho Levy con las mujeres y conocemos a sus víctimas”, escribió, al tiempo que explicó que, según su visión, el silencio se sostuvo durante años por miedo o para proteger a quienes no deseaban hablar públicamente.

La escritora Zuleika Esnal también publicó un video en Instagram para referirse al tema. Allí aseguró conocer a mujeres que atravesaron experiencias difíciles después de haber mantenido vínculos con Levy y explicó que muchas optaron por no exponer públicamente sus historias.

“Yo intento acompañar cuando la persona no quiere hablar o denunciar públicamente, ¿por qué no quieren? Por miedo”, expuso. Luego, describió el accionar del referente de La Poderosa: “Son vivos y se han rodeado de gente grosa e intachable, entonces hay que pensárselo antes de hablar de estos personajes”. Y completó: “Muchas han callado, yo no; no nací para hacerme la boluda”.

Por último, la actriz Gloria Carrá, expareja de Levy, rompió el silencio en redes sociales y mostró su apoyo a Ce. “Ante los mensajes que estoy recibiendo, quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas“, comenzó escribiendo.

Nacho Levy estuvo en pareja con Gloria Carrá. (Foto: Instagram/gloria_carra)

Y concluyó: “Frente a los hechos de público conocimiento, les cuento que, desde el primer momento, me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. “Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme. También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto”.

Fuente: TN