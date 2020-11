Graciela Alfano habló de los 40 terrenos que le usurparon

"Desde la época en que mi madre vivía, ya era una mujer grande que no podía ocuparse, fueron tomados y ocupados. Actualmente están usurpados. En el momento que yo los heredé, me fui a ver lo que pasaba para ver qué tipo de personas estaban ahí. Son familias con niños, gente de trabajo y que realmente estaban mal. Inclusive alguien les había vendido un terreno que no les correspondía", reveló Graciela en Cortá por Lozano (Telefe).

Y antes de cerrar, remarcó que en vez de recurrir a la violencia siempre hay que acercarse a estas personas para entenderlas y llegar a un acuerdo.

"En este caso, me ofrecí como facilitadora de lo que pudiesen pagar. Claro que hay que tratar persona por persona, y son 40. Pero hay que lograr de tratar un entendimiento. Creo que tenemos que enfocarnos en eso y no en la violencia", sentenció después de aclarar que no es bueno para una sociedad "tener una cantidad de gente muy bien y el resto, mucha gente, que realmente está muy mal".