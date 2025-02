En la tarde este sábado, miles de personas se congregaron en las plazas y espacios públicos de todo el país en el marco de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. La convocatoria a movilizarse contra toda expresión de odio y discriminación y en defensa del respeto a los derechos del colectivo LGBTQI+, tiene su origen en el discurso que dio el presidente Javier Milei en el foro de Davos. Allí, el primer mandatario realizó comparaciones incorrectas y estigmatizantes sobre la diversidad sexual y de género y puso de manifiesto expresiones de intolerancia y condena ideológica al colectivo LGBTQI+, a los feminismos, movimientos ambientalistas y a diversas corrientes políticas contrarias a su gobierno, a las cuales agrupó bajo el concepto “Woke”.



Es así que aunque el llamado a manifestarse haya partido del colectivo LGBTQI+, excedió ampliamente al mismo y aunó a referentes y simpatizantes de otras causas que se ven igualmente amenazadas ante lo que consideran como expresiones de violencia e intolerancia difundidas desde el Gobierno nacional.



De esta manera, la convocatoria en Gualeguaychú contó con una masiva participación, no sólo de grupos organizados, sino también de personas autoconvocadas. Luego de concentrarse a las 18:30 horas en la Plaza Almeida (ex Plaza Colón), la columna de manifestantes emprendió su marcha por la Costanera hacia los Obeliscos.



Momentos antes de comenzar, Lahuén Spoto, integrante de Orgullo Gualeguaychú, la agrupación que impulsó estas acciones, manifestó a Ahora ElDía: "Esta movilización se da en concordancia con más de 100 actividades que tienen lugar a lo largo de todo el país, y de otros países. En nuestro caso, tomamos la decisión de realizar la marcha en la asamblea que hicimos el miércoles, momento en que se expresaron muchos sectores que vienen siendo golpeados por el Gobierno. Esta marcha es para que no haya más odio y para poner un freno a todos los ataques que venimos recibiendo”.

Junto a sus carteles y banderas de colores, símbolo de la causa, la multitud avanzó al ritmo de tambores, palmas y cánticos de protesta en un clima que no dejó en ningún momento de ser pacífico y respetuoso. Además, a diferencia de la franja etaria juvenil asociada a este tipo de marchas, cabe señalar que hubo una clara participación de adultos mayores y de familias. Otro detalle llamativo es que durante el trayecto se repartieron distintivos con los colores de la diversidad.





Al llegar a los Obeliscos, referentes de Orgullo Gualeguaychú y otros militantes involucrados en la organización de la movilización tomaron el micrófono para leer un documento redactado en conjunto con agrupaciones similares de toda la provincia. A continuación, la proclama completa:



Agradecemos profundamente su presencia, participación y compromiso en esta jornada de lucha. Queremos que sepan que esta marcha fue decidida en asamblea el miércoles pasado, con la participación de sectores de salud, educación, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, del feminismo, trabajadorxs y muchxs más. Fuimos cientos de voces que, unidas, dijimos ¡Basta!



Hoy salimos a las calles por orgullo, memoria y organización. ¡Sigamos construyendo resistencia y dignidad colectiva!

El gobierno de Javier Milei busca alinearse al ataque directo, impulsado por líderes de la ultraderecha y apoyados por los discursos de Donald Trump, contra el colectivo LGBTTTIQNB+ y a los feminismos. Las declaraciones del Presidente de la República, en el Foro Económico de Davos atentan contra los derechos humanos conquistados por las diversidades.

Redoblando la apuesta, según trascendió en medios nacionales, Milei presentará en la apertura de sesiones legislativas el 1° de marzo el proyecto “Igualdad ante la Ley”, con él atacará derechos humanos conquistados como la Ley de Identidad de Género - emblema y pionera en el mundo entero - , el cupo laboral trans y la figura de “femicidio”, entre otros.

Han intensificado un discurso de odio hacia nuestra comunidad, atacandonos con declaraciones que nos deshumanizan y cuestionan el valor de nuestras vidas. Además, intentan desmantelar conquistas históricas como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley Micaela y el Decreto 476/2021 de documento no binario.

Desde su postulación como candidato presidencial venimos señalando su discurso de odio. Luego de un año de gobierno, ya desmanteló y desguazó gran parte del Estado: cerró el Ministerio de Mujeres y Diversidad, cerró INADI, miles de compañeres, compañeras y compañeros que accedieron a un trabajo gracias a políticas como el cupo laboral trans, perdieron sus empleos y fuente de ingresos. Sostenemos que, siempre fue su objetivo hacerlo, y que pueden profundizar estas nuevas medidas de recorte, precarización y retroceso del Estado. Por ello el único mensaje que le debemos dar es: UNIDAD!

En Entre Ríos el gobierno provincial se ha encargado de desmantelar la salud pública, y de recortar los presupuestos de secretarías y áreas municipales encargadas de género, salud y DD.HH. Los hormonatorios que aún funcionan, lo hacen de manera limitada y carecen de una comunicación efectiva con la comunidad. También se han reportado faltantes de hormonas, un problema cuya gestión anteriormente correspondía a Nación, pero que ahora es responsabilidad de la provincia. A nivel nacional se incumple la ley de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, y se recortó un 76% el presupuesto para el 2025. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) también sufrió un recorte presupuestario del 70%.

Por otro lado, existen preocupaciones en torno a la salud mental y la precarización que afecta a las personas de la comunidad, así como también una alta tasa de abandono escolar entre personas trans y no binarias. En línea con lo antes mencionado, entendemos que si nosotres no tenemos acceso a una vida digna, la sociedad tampoco. Somos parte de ésta sociedad y sus derechos. La gurisada travesti-trans no binarie marika entrerriana grita una vez más: ¡Basta de travesticidios! RITA PILAR ALMIRÓN PRESENTE!

Ante este escenario, las disidencias entrerrianas nos hemos unido y armado redes amorosas y de contención, pero sobre todo de lucha y resistencia. Desde el año pasado haciendo una marcha Provincial Entrerriana del Orgullo. Venimos denunciando y vamos a seguir denunciando todas las atrocidades de este gobierno, desde sus abusos hasta amenazas de exterminio.

Por otra parte, estamos completamente convencides de que nuestrxs interlocutores son ustedes aquí presentes, y la sociedad en su conjunto. Lo que está en juego hoy es la vida, de todes, todas y todos. Necesitamos construir un acuerdo democrático contra los discursos de odio.

Llamamos a la sociedad a no quedarse indiferente ante esta agresión sistemática. Es hora de tomar posición y luchar por nuestros derechos, por la igualdad y la justicia. Repetimos: lo que está en juego es la vida en su totalidad.

En este contexto cabe destacar que, cuando hablamos de derechos de mujeres y personas LGTBIQ+ hablamos de Derechos Humanos, y los Derechos Humanos NO se negocian.

Llevamos las marcas en nuestrxs cuerpxs y cargamos con la memoria de nuestrxs compañeres que ya no están y, a pesar del dolor que esto provoca, los discursos de odio quieren hacer creer a la sociedad que el enemigo público es la travesti a la que no se le permite acceder a un trabajo digno o a una jubilación, o la compañera feminista que socorre a las pibas del barrio cuando no pueden recurrir a un aborto seguro. Dividen y oprimen, mientras las verdaderas personas responsables, con nombre y apellido, se mantienen impunes llenando sus bolsillos con el hambre y la miseria del pueblo.

Exigimos juicio político a Javier Milei por mal desempeño y por atentar contra la democracia con sus declaraciones de odio. No se trata solo de palabras: sus dichos habilitan la persecución, el hostigamiento y la violencia en un país que ha luchado por la memoria, la verdad y la justicia. No podemos permitir que la máxima autoridad del Estado, sea quien fomente el enfrentamiento entre argentines y normalice el desprecio por los Derechos Humanos. La Constitución es clara: un mandatario que actúa contra los valores democráticos debe ser removido. ¡Juicio político ya!

Está en nosotres el poder de cambiar el rumbo de la sociedad individualista, solo nosotres en esta plaza, y en todas las plazas a lo largo y ancho del país tenemos el poder de devolverle la alegría al pueblo, y cómo dijo la compañera Hebe de Bonafini:

"¡AUNQUE NOS PONGAN MIL MILICOS ENFRENTE, ESTAMOS Y SEGUIREMOS ESTANDO!”

Por último, LLAMAMOS A LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ A OCUPAR LUGARES EN ESPACIOS DE MILITANCIA. QUE NO HABLEN POR NOSOTRES. NOS ABRACEMOS, ORGANICEMOS Y CAMBIEMOS LA REALIDAD.

Agradecemos su compromiso y lxs invitamos a seguir luchando con nosotres para la construcción de un país más justo para todxs.