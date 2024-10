El ex presidente de Hoteleros y Gastronómicos en Gualeguaychú, Agustín Rosado, compartió con Ahora Cero sus expectativas para el sector de cara a noviembre, las cuales consideró prometedoras en vista de los eventos programados para ese mes y del movimiento turístico que suelen implicar.



“Está la Expo Moto y el Show Car, que es una barbaridad la gente que viene, y también el fin de semana largo. Este noviembre puede pasar a ser uno de los mejores de la historia del turismo de Gualeguaychú, con un calendario de esa envergadura y con la cantidad de visitantes que pueden llegar a venir. Le tengo una fé terrible", manifestó.



Y agregó: "Si no aprendemos ahora y no aprovechamos esto me parece que realmente ahí ‘no la estamos viendo'. Cuando tomemos dimensión del derrame que generan estos eventos, creo que ahí hay que seguir haciendo fuerza para meterlos en calendarios fijos anuales inamovibles, con presupuesto, y que eso se quede para no irse nunca más; que invite a los inversores a volver, ahí está el secreto”.



