Desde que entró a Gran Hermano, Julieta Poggio se convirtió en una de las participantes más queridas por el público. En las redes sociales, son muchos los comentarios positivos que recibe aunque, teniendo en cuenta que el reality dura aproximadamente cuatro meses, todo puede cambiar. Sin embargo, lo que más llamó la atención en los últimos días fue su acercamiento a Marcos Ginocchio, teniendo en cuenta que ella, al entrar a la casa, había revelado que tenía novio.

Lo cierto es que esta situación generó tal revuelo que su pareja, Lucca Bardelli, decidió salir a aclarar los tantos a través de su cuenta de Instagram. “Hasta ahora nunca hablé del programa ni de nada, pero hoy sí quiero hacerlo porque un montón de gente me está preguntando. Estuve anoche en el estudio y no creo que ella esté haciendo nada malo. Juli es mi novia y voy a bancarla, por más que ella lo vea o no”, comenzó expresando el joven en un video que grabó para sus stories.

Julieta y Marcos de Gran Hermano, cada vez más cerca

En tanto, destacó: “No me molestan para nada los tapes, de hecho no tengo problema en hablarlo. Digo esto porque muchos dicen ‘pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo’. No digan boludeces porque literalmente me cagué de risa porque me parecía muy alevoso lo que estaba diciendo Santi del Moro”. En ese sentido, aclaró: “Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que ella entre al programa. Era la única que estaba entrando de novia, entonces era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla, porque eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada”.

Lucca Bardelli confiesa que sigue confiando en Julieta, su novia que ahora está en Gran Hermano

“Muchos me preguntaron mi opinión personal, pero no respondí, no por hacerme el estrella sino porque no me iba a poner a contar ahí. Pero me parece que es un mensaje medio feo que dan como sociedad. Más allá de que sea mi novia la que está ahí, yo no estaría dando ese mensaje, pero porque somos una generación bastante sana. En muchas cosas nos apoyamos, no está bueno faltarle el respeto a la otra persona, hacerle perder el tiempo...Está queja de que somos todos iguales y el amor ya no existe, pero es la misma sociedad la que está incentivando a una infidelidad pública y de hecho idealizándola, algo horrible”, continuó.

De todas formas, insistió: “A mí no me afecta en nada, yo confió en ella, y guarden esto para el día de mañana. Confío porque es mi novia y va a salir todo bien, no tengo ninguna duda. Pero creo que no está bueno el mensaje y tampoco que la gente se gaste en ir a bardear. Pierden mucha energía, que si la usaran para crecer en algo propio, les serviría mucho más. Porque al fin y al cabo no ganan nada, solo restarle algo al otro”.

Por último, cerró: “No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente como puede pasar en una serie, pero está bueno tener en cuenta la parte humana. Y vuelvo a repetir por última vez, no lo digo por mí porque a mí no me afecta en nada. Es mi novia y confío en ella, no me cambia en nada porque cuando termine todo van a cerrar todos la boca. Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe”.