La dura historia de vida de Thiago Medina lo había catapultado como uno de los participantes favoritos de Gran Hermano 2022. Es que el joven, de apenas 19 años, había perdido a su madre cuando era muy chico y tuvo que trabajar desde muy chico para ayudar a su familia. Tan es así que hasta apenas unas semanas antes de entrar en la casa, solía tener un empleo en el Mercado Central y, en sus momentos libres, era cartonero. Una vez dentro del reality, le contó a sus compañeros algunos de los momentos difíciles que le tocó atravesar. Sin embargo, desde hace unos días algunas de sus actitudes están causando mucha polémica y rechazo en las redes sociales.

En este sentido, en las últimas horas ingresó al cuarto de los hombres y, al ver a Agustín dormido, lo abrazó por detrás y le hizo caricias sin su consentimiento. Este gesto generó un repudio masivo en las redes sociales, donde muchos usuarios se manifestaron en contra e incluso pidieron una dura sanción para él.

“Lo tocaron, besaron, apoyaron y burlaron de él mientras estaba dormido. Esto es más que bullying y hacerlo en frente de las cámaras refleja la impunidad que manejan los varones cuando andan en grupito”, “Siempre me dio gracia el ‘Nachiago’. Pero mas ahora que se demostró que Thiago es un homofóbico más de la casa, porque estuvo muy cerca de ser abuso lo que hizo hoy con Agus, eso de ir a apoyarlo y tocarlo mientras el dormía. ¡Thiago debería ser sancionado con placa mañana!”, “El asco que le fui tomando de a poquito a Thiago, camufla toda la homofobia, el machismo, la sexualizacion hacia las mujeres en el ´ser pobre´, discúlpenme pero ya no le tengo ni un poquito de lástima”, “No entiendo cómo no hay sanción para Thiago que tocó y apoyó a Agustín mientras dormía. En cambio, se cagan de risa”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

La polémica actitud de Thiago con Agustín que recibió una ola de críticas en las redes sociales

En tanto, el último finde semana, la familia de Thiago había estado en el centro de la polémica cuando el papá del joven, Julio Ricardo Medina, de 54 años, fue detenido acusado por su hijastra, Camila Ayelén Deniz, por lesiones y amenazas. Según pudo saber Infobae, la fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, dispuso la aprehensión del padre de Thiago por el delito de lesiones y amenazas, y procedieron a realizar todas las medidas tendientes a recibir declaraciones a las víctimas y reconocimientos médicos. En tanto, la víctima fue derivada al hospital Simplemente Evita.

Por su parte, el diario Crónica agregó que hay un escrito registrado en la Comisaría de la Mujer que da cuenta de esta situación. En el acta policial indican que Julio llegó a su casa “en estado de ebriedad y comenzó a mantener una discusión”. Camila declaró que tras escuchar “varios gritos” fue a socorrer a sus hermanos y fue ahí cuando Julio la agredió físicamente.

En el ciclo Intrusos (América), mostraron imágenes del traslado de Julio Ricardo Medina de la Fiscalía N°1 de San Justo a la Comisaría Sur 3° Virrey del Pino, localidad del partido de La Matanza, donde continúa detenido. El hombre se negó a declarar y tampoco quiso dar su palabra frente a las cámaras del programa de espectáculos, pero llamó la atención que tenía uno de sus ojos morados, al parecer como consecuencia de un golpe de puño. De momento, Thiago desconoce esta situación.