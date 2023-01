Un fuerte cruce entre Walter Alfa Santiago y Thiago Medina se dio en la cena después de la eliminación de Alexis Conejo Quiroga de Gran Hermano 2022, al punto que el exrecuperador urbano decidió abandonar la mesa para evitar que la discusión se transformara en un escándalo mayor.

Todo comenzó cuando Alfa analizaba en voz alta la situación en la casa: "Fue la primera vez que Cone fue a placa, porque venía juntando con tiempo… Por eso digo que juegan para el afuera, para la cámara. Pero me doy cuenta, no me chupo el dedo".

Y si bien todos los sobrevivientes participaban de la charla que animaban Agustín Guardis y Julieta Poggio, cuando Thiago se sentó con su plato cruzó a Alfa: "No empecemos a romper las pelotas con eso, por favor".

PUBLICIDAD

EL CRUCE DE ALFA CON THIAGO MEDINA EN GRAN HERMANO 2022

Alfa: -Estamos conversando, nadie está rompiendo las pelotas.

Thiago: -Después hablan.

Alfa: -Perdón, Thiago, estamos conversando. Estamos hablando entre todos. Nada de después hablamos, carajo.

Thiago: -Después si quieren hablan de eso, pero después de comer. Vamos a comer, por favor.

Alfa: -No sos el jefe.

Thiago: -Pero te lo estoy pidiendo por favor. No te lo estoy diciendo mal. Te lo estoy diciendo bien.

Alfa: -Yo no estoy rompiendo las pelotas. Entendé. Estamos conversando.

Thiago: Me voy.

Alfa: Sí, porque eso de romper las pelotas, no. Estamos conversando.

Entonces, Thiago Medina se retiró de la mesa sin comer, dolido por la eliminación de Alexis Conejo Quiroga y molesto por el análisis de Walter Alfa Santiago de Gran Hermano 2022.