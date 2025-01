La gala del lunes en “Gran Hermano 2025” tuvo de todo, desde peleas hasta emoción por la vuelta de una participante que había sido eliminada por el público. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la comunicación que estableció Santiago del Moro con los participantes, ya que al conductor se le escapó un dato del afuera, rompiendo con el aislamiento reglamentario.

La vuelta de Jennifer Lauría a “Gran Hermano 2025” provocó sensaciones encontradas en los participantes, pero sobre todo en Giuliano Vaschetto y Chiara Mancuso, debido al triángulo amoroso que se conformó. Antes de que ingresara la jugadora que había sido eliminada en la tercera semana, en la televisión del living de la casa más famosa del país se pudo ver una placa que decía “el supremo se manifestó”. Los jugadores intentaron descifrar el significado, pero Santiago del Moro les facilitó la tarea e incluso les dio información de más.

Al ingresar Jennifer, el conductor regresa a la pantalla y rompe el aislamiento cuando les cuenta a los jugadores que desde el afuera se está valorando a la gente picante: “El supremo está premiando eso”, remarcó. De esta manera, los participantes se quedaron pensando en dicha frase y consideraron cambiar su juego.

De hecho, quien más se quedó reflexionando sobre esa información fue Santiago “Tato” Algorta, quien le comentó a su compañera Luciana: “No me olvido lo que dijo Santi, la gente está bancando a la gente picante de la casa”. En ese momento, al uruguayo le silenciaron el micrófono.

Puede interesarte

En tanto, en las redes sociales los seguidores del reality no dejaron que el error de Del Moro pasara de largo y destacaron que “lo arruinó todo”. No obstante, hay quienes sostienen que “no les dijo nada que no sepan” y que “el año pasado decía lo mismo” y aun así ganó Bautista Mascia, quien lejos de hacer un juego picante se mostró tranquilo y estratégico. Por ende, restará ver cómo se comportan los participantes en los próximos días para conocer si la información que dio el conductor influyó o no en el juego.

El reality fue el gran éxito de la televisión argentina en su edición 2024 y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde dentro de poco comenzarán a mostrar las novedades del casting para la nueva edición.