Julieta Poggio lanzó unos repudiables comentarios sobre Nicki Nicole y le llovieron fuertes críticas en Twitter. La participante de Gran Hermano criticó la cara y el cuerpo de la cantante, especialmente en el videoclip de su canción Wapo traketero.

“Antes de venir para acá me puse a ver el video de Wapo traketero y, boluda, re fea. Era otra persona. No sabés lo que era”, comenzó diciendo la modelo en el fragmento audiovisual que circuló por las redes sociales. Por su parte, Camila y “Alfa” expresaron su total desacuerdo con la muchacha.

“A mí me encanta”, expresó la nueva participante, a lo que la hermanita agregó: “Cuando veo la primera imagen digo ‘no puede ser Nicki Nicole’. No Romi, no sabés. Tiene la nariz re operada. Le cambió toda la cara. Se hizo toda. No es la persona que era”.

se rumorea que nicki nicole está escalando las paredes de gh para cagar a piñas a julieta #gh2022 pic.twitter.com/D6gSSR5tcn — aaron  (@aarontsuarez) December 25, 2022

Los comentarios repudiando lo que dijo Julieta sobre Nicki Nicole

El comentario de Julieta Poggio sobre Nicki Nicole y su figura repercutieron rápidamente en Twitter y muchos usuarios salieron al cruce de la participante del reality.

"Ven que Julieta se hunde sola y no es culpa De Nacho, ehh por que esto de Nicky Nicole Ella lo Dijo no es Nacho es Julieta y sus comentarios.#GH2022", precisó un usuario.

"Nicky Nicole tampoco le hizo nada a Julieta. Claramente le tiene envidia y mucha bronca", comentó otra persona. "Julieta sigue hablando mal de la gente. Ahora le toco a Nicky Nicole", afirmó otro comentario.